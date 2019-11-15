Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T01:31Z
https://ria.ru/20191115/1560959996.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения

01:31 15.11.2019
381
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Чиновники госдепартамента США пытались дискредитировать в СМИ и впоследствии уволили сотрудницу иранского происхождения, говорится в докладе независимого инспектора госдепа.
Доклад был подготовлен по требованию нескольких неназванных сотрудников внешнеполитического ведомства, а также комитетов конгресса.
Офис генерального инспектора обнаружил, что следует "подробно рассмотреть" действия пяти карьерных сотрудников госдепартамента, включая спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.
"В одном из случаев было установлено, что официальные лица госдепартамента прекратили командировку карьерного сотрудника в офисе по политическому планированию после существенного обсуждения предполагаемых политических взглядов сотрудника, его отношений с предыдущей администрацией и национального происхождения. Все эти факторы не имеют отношения к профессиональным достоинствам сотрудника, и их нельзя рассматривать при назначении карьерных чиновников", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса генерального инспектора.
Роберт Де Ниро
4 октября, 11:53
Экс-ассистентка Де Ниро обвинила его в половой дискриминации, сообщили СМИ
Речь идет о бывшей сотруднице госдепа Сахар Новруззаде, гражданке США, которая была уволена в 2017 году вскоре после прихода к власти Дональда Трампа. В докладе установлено, что другая сотрудница госдепа, Джулия Халлер, рассылала сотрудникам ссылку на статью в СМИ, где критиковали факт работы персиянки по национальности в госдепе. При этом Халлер писала другим сотрудникам, что Новруззаде "родилась в Иране и, насколько я знаю, плакала, когда президент (Трамп) выиграл выборы".
Хук, который был в то время директором госдепа по политическому планированию, уволил Новруззаде в апреле 2017 года, за три месяца до окончания ее годичного контракта.
Генеральный инспектор госдепа не нашел свидетельств, что Хук лично участвовал в дискредитации Новруззаде.
"Вне зависимости от того, разделял ли лично господин Хук мнения и мотивы госпожи Халлер и других, комментарии в статьях и электронных письмах, рассылавшихся в офисе госсекретаря, говорят о том, что на требования по ее отставке повлияли неподобающие факторы", - говорится в докладе.
Новруззаде приветствовала доклад в записи в Twitter. По ее словам, она надеется, что заключение доклада не помешает другим представителям национальных меньшинств, в том числе персам, которые хотят работать в государственном секторе.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
25 октября, 11:25Медиавойны
В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
410010
Обсудить 1
Государственный департамент СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Джеймс Ле Мезюрье
Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом
Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
Отказ от интернет-зависимости
Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Опунция
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
О Трампе, Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
Бельгия
В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
Певица Ольга Бузова
Бузова анонсировала поездку на Евровидение
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
Международная космическая станция
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
Снегопад на юго-востоке Франции
Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
03:14Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Лента новостейМолния