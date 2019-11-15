В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Чиновники Чиновники госдепартамента США пытались дискредитировать в СМИ и впоследствии уволили сотрудницу иранского происхождения, говорится в докладе независимого инспектора госдепа.

Доклад был подготовлен по требованию нескольких неназванных сотрудников внешнеполитического ведомства, а также комитетов конгресса.

Офис генерального инспектора обнаружил, что следует "подробно рассмотреть" действия пяти карьерных сотрудников госдепартамента, включая спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.

"В одном из случаев было установлено, что официальные лица госдепартамента прекратили командировку карьерного сотрудника в офисе по политическому планированию после существенного обсуждения предполагаемых политических взглядов сотрудника, его отношений с предыдущей администрацией и национального происхождения. Все эти факторы не имеют отношения к профессиональным достоинствам сотрудника, и их нельзя рассматривать при назначении карьерных чиновников", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса генерального инспектора.

Речь идет о бывшей сотруднице госдепа Сахар Новруззаде, гражданке США, которая была уволена в 2017 году вскоре после прихода к власти Дональда Трампа. В докладе установлено, что другая сотрудница госдепа, Джулия Халлер, рассылала сотрудникам ссылку на статью в СМИ, где критиковали факт работы персиянки по национальности в госдепе. При этом Халлер писала другим сотрудникам, что Новруззаде "родилась в Иране и, насколько я знаю, плакала, когда президент (Трамп) выиграл выборы".

Хук, который был в то время директором госдепа по политическому планированию, уволил Новруззаде в апреле 2017 года, за три месяца до окончания ее годичного контракта.

Генеральный инспектор госдепа не нашел свидетельств, что Хук лично участвовал в дискредитации Новруззаде.

"Вне зависимости от того, разделял ли лично господин Хук мнения и мотивы госпожи Халлер и других, комментарии в статьях и электронных письмах, рассылавшихся в офисе госсекретаря, говорят о том, что на требования по ее отставке повлияли неподобающие факторы", - говорится в докладе.