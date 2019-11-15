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РИА Новости

Бузова анонсировала поездку на Евровидение

01:29 15.11.2019 (обновлено: 01:47 15.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Певица Ольга Бузова. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская певица Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе Евровидение, сообщает издание teleprogramma.pro.
Заявление Бузова сделала в ходе концерта, состоявшегося 14 ноября. "Следующую песню на английском я спою на Евровидении", - сказала певица, не уточнив, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.
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Ольга Бузова – российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2".
Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.
В 2019 году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.
Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".
Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Участвующая песня (текст и музыка) не должны быть коммерчески выпущены и/или публично исполнены до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.
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КультураЕвровидениеОльга БузоваРоссия
Популярные комментарии
Такого позора Россия не переживёт.
15 ноября, 02:03
РНРоман Неизвестный
1200000
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