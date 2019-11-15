Бузова анонсировала поездку на Евровидение

Заявление Бузова сделала в ходе концерта, состоявшегося 14 ноября. "Следующую песню на английском я спою на Евровидении", - сказала певица, не уточнив, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.

Ольга Бузова – российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

В 2019 году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.

Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".