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РИА Новости

Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей

01:23 15.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛот аукционного дома "Литфонд" – водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений.
Лот аукционного дома Литфонд – водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Водительское удостоверение генерального секретаря СССР Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему продали на торгах в Москве за 1,55 миллиона рублей, сообщает аукционный дом "Литфонд".
"Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077 были выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование", - сообщается на сайте "Литфонда".
Стартовая цена лота составила 1,35 - 1,5 миллиона рублей.
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Аукционный дом "Литфонд"Леонид БрежневРоссияОбщество
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