Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей

"Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077 были выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование", - сообщается на сайте "Литфонда".