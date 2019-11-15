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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T03:37Z
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РИА Новости

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

01:19 15.11.2019 (обновлено: 03:37 15.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ООН, 15 ноя – РИА Новости. США должный вернуть Сирии ее нефтяные месторождения, действия Вашингтона в глазах граждан этой страны выглядят как "грабеж", заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", - сказал дипломат.
Зампостпреда напомнил, что сирийская нефть принадлежит не США, а гражданам этой страны, в глазах которых действия Вашингтона "выглядят разбоем и грабежом".
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Вчера, 14:07Война в Сирии
Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть
Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.
По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".
Представитель Пентагона Рэт Хоффман также заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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96641052
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Война в СирииДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСирияРоссияСША
Популярные комментарии
А в ответ им показали американский средний палец
15 ноября, 03:30
BABen Ali
2070004
Это Россия там за счёт народа благотворительностью занимается, американцы свои инвестиции окупают
15 ноября, 03:32
BABen Ali
1200608
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