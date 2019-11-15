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РИА Новости

Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов

01:10 15.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Политические силы Ливана достигли согласия относительно кандидатуры нового премьер-министра, им станет бывший министр финансов Мухаммад Сафади, утверждает ливанский телеканал LBCI.
"Партия "Мустакбаль", Свободное патриотическое движение, движения "Амаль" и "Хезболлах" пришли к согласию и назовут новым премьер-министром страны бывшего министра Мухаммада Сафади", - сообщает телеканал.
Телеканал MTV подтверждает эту информацию и уточняет, что новое правительство будет представлено "технократами и политиками". По данным канала, партия "Мустакбаль", возглавляемая экс-премьером Саадом Харири, будет представлена в правительстве, но не известными людьми.
Сафади (75 лет) возглавлял различные министерства в Ливане, а с 2011 по 2014 годы был министром финансов в правительстве Наджиба Микати.
В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы. Премьер Харири 29 октября объявил о своей отставке.
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