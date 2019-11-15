Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов

"Партия "Мустакбаль", Свободное патриотическое движение, движения "Амаль" и "Хезболлах" пришли к согласию и назовут новым премьер-министром страны бывшего министра Мухаммада Сафади", - сообщает телеканал.

Сафади (75 лет) возглавлял различные министерства в Ливане, а с 2011 по 2014 годы был министром финансов в правительстве Наджиба Микати.

В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы. Премьер Харири 29 октября объявил о своей отставке.