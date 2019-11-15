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РИА Новости

В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400

01:07 15.11.2019 (обновлено: 04:32 15.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы ожидают, что "относительно скоро" Турция примет некие решения по покупке у России ЗРК С-400, и готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях, "если вопрос С-400 будет и правда решен". Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а также с сенаторами в Белом доме.
Ранее сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм внесли в палату законопроект о введении против Турции санкций в связи с ее операцией на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора страны. Предлагается запретить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ракетных комплексов С-400.
"Мы считаем, что относительно скоро будут предприняты шаги по С-400", - сказал он агентству Блумберг. Риш не уточнил, о каких именно шагах может идти речь.
В этой связи сенаторам "нужно оценить свои позиции" по санкциям, "если вопрос С-400 будет и правда решен", заявил он.
В свою очередь Грэм сообщил, что у Турции есть "недели, а не месяцы", чтобы отказаться от программы С-400 и прийти к соглашению по прекращению враждебных действий против курдов на севере Сирии.
Если этого не произойдет, то "конгресс будет действовать", добавил он.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 20:31Сказано в эфире
"Очень трудная задача". Военный эксперт о заявлении Эрдогана по С-400Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400, это заявление Эрдоган сделал по завершении поездки в США. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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