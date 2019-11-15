Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"

По его словам, Соколов сотрудничает с криминалистами, которые изучают его дело, несмотря на "полуживое" состояние. "Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы", — утверждает защитник.

Почуев добавил, что Соколову не рассказали об его увольнении из СПбГУ. "Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — сообщил адвокат.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.