Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.

Корпорация является головным предприятием в России по производству космических кораблей, оператором российского сегмента МКС.

Согласно фотографии выступления Севастьянова на научной конференции в Центре подготовки космонавтов, запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" запланирован на 2020 год, следующего за ним узлового модуля "Причал" - на 2021 год, а научно-энергетического модуля - на 2023 год, хотя ранее запуск планировался на 2022 год.

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году. При этом фигурировало, что будет создано два научно-энергетических модуля с запусками в 2014 и 2015 годах. Затем от создания второго отказались. С тех пор запуск единственного научно-энергетического модуля постоянно переносится.

В модуле будут размещаться универсальные стойки медицинского оборудования, тренажеры и средства профилактики неблагоприятных факторов космического полета, а также другие приборы и агрегаты.

Солнечные батареи модуля должны генерировать электроэнергию среднегодовой мощностью не менее 18 киловатт в начале эксплуатации.