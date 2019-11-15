Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-11-15T01:02Z
https://ria.ru/20191115/1560959635.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

01:02 15.11.2019
190
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
Корпорация является головным предприятием в России по производству космических кораблей, оператором российского сегмента МКС.
Согласно фотографии выступления Севастьянова на научной конференции в Центре подготовки космонавтов, запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" запланирован на 2020 год, следующего за ним узлового модуля "Причал" - на 2021 год, а научно-энергетического модуля - на 2023 год, хотя ранее запуск планировался на 2022 год.
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году. При этом фигурировало, что будет создано два научно-энергетических модуля с запусками в 2014 и 2015 годах. Затем от создания второго отказались. С тех пор запуск единственного научно-энергетического модуля постоянно переносится.
В модуле будут размещаться универсальные стойки медицинского оборудования, тренажеры и средства профилактики неблагоприятных факторов космического полета, а также другие приборы и агрегаты.
Солнечные батареи модуля должны генерировать электроэнергию среднегодовой мощностью не менее 18 киловатт в начале эксплуатации.
В настоящее время в состав российского сегмента МКС входят пять модулей - служебный модуль "Звезда", функционально-грузовой блок "Заря" (формально является американским, поскольку создавался на средства США), стыковочный отсек "Пирс", малый исследовательский модуль "Поиск", малый исследовательский модуль "Рассвет". В состав американского - 10.
Земля с борта Международной космической станции
Вчера, 11:55
На американском сегменте МКС починили кухню
111451
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
Международная космическая станция
Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
Милош Земан
Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Сотрудник радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории
Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Снегопад на юго-востоке Франции
Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал, от чего зависит полноформатность диалога с США
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин надеется на сохранение сотрудничества с Боливией при любом президенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару перед совместным фотографированием лидеров стран БРИКС
Путин рассчитывает на полное восстановление сотрудничества с Бразилией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
Лента новостейМолния