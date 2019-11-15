Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
Корпорация является головным предприятием в России по производству космических кораблей, оператором российского сегмента МКС.
Согласно фотографии выступления Севастьянова на научной конференции в Центре подготовки космонавтов, запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" запланирован на 2020 год, следующего за ним узлового модуля "Причал" - на 2021 год, а научно-энергетического модуля - на 2023 год, хотя ранее запуск планировался на 2022 год.
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году. При этом фигурировало, что будет создано два научно-энергетических модуля с запусками в 2014 и 2015 годах. Затем от создания второго отказались. С тех пор запуск единственного научно-энергетического модуля постоянно переносится.
В модуле будут размещаться универсальные стойки медицинского оборудования, тренажеры и средства профилактики неблагоприятных факторов космического полета, а также другие приборы и агрегаты.
Солнечные батареи модуля должны генерировать электроэнергию среднегодовой мощностью не менее 18 киловатт в начале эксплуатации.
В настоящее время в состав российского сегмента МКС входят пять модулей - служебный модуль "Звезда", функционально-грузовой блок "Заря" (формально является американским, поскольку создавался на средства США), стыковочный отсек "Пирс", малый исследовательский модуль "Поиск", малый исследовательский модуль "Рассвет". В состав американского - 10.
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