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РИА Новости

Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов

00:59 15.11.2019
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© Фото : JulieeAllainСнегопад на юго-востоке Франции
Снегопад на юго-востоке Франции
© Фото : JulieeAllain
Снегопад на юго-востоке Франции. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Не менее 140 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильных снегопадов, один человек погиб.
Ранее сообщалось, что снегопад повалил ЛЭП в департаменте Ардеш, оставив без света более 60 тысяч жителей.
"В департаментах Дром, Изер и Ардеш без электричества остались 140 тысяч домовладений. Наши ремонтные бригады мобилизованы", - говорится в заявлении компании электроснабжения Enedis.
Телеканал BFMTV сообщает, что в департаменте Изер рухнувшее под грузом снега дерево стало причиной гибели автомобилиста.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
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