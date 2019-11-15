Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны

"Стоит задача "закрыть" государственную границу по контуру Чернобыльской зоны… Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить. Мы сейчас там охраняем беспилотником, но в дальнейшем хотим полностью в зоне отчуждения так называемой установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках (Гомельская область республики - ред.)", - заявил Лаппо в интервью телеканалу " Беларусь 1 ".

По словам главы ГПК, предполагается, что для контроля ситуации на этом участке границы будут задействованы шесть операторов. Как отметил Лаппо, сейчас идет оборудование специального здания, где будет находиться до десятка мониторов, а операторы будут видеть, что происходит на участке границы протяженностью примерно в 370 километров.

Он также сообщил, что эти планы планируется реализовать в ближайшее время, в 2020-2021 годах. Лаппо пояснил, что этот участок границы необходимо контролировать в силу его популярности среди "негативных элементов", которых не пугают радиация и возможное облучение в Чернобыльской зоне. "Особенно сейчас, когда модным стал туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть же и негативные элементы", - добавил Лаппо.