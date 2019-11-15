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РИА Новости

Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа

00:48 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМилош Земан
Милош Земан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Милош Земан. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя - РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, выступая вечером в четверг по TV Barrandov, заявил, что у него с президентом США Дональдом Трампом есть нечто общее - обоих подозревают в том, что они "российские агенты".
Отвечая на вопрос ведущего, как он воспринимает попытки некоторые сил в конгрессе США объявить импичмент Трампу, Земан заявил, что увидел в этом некоторую схожесть между американским лидером и собой.
"Известно, что группа сенаторов подала на меня конституционную жалобу, которая имела ту же цель, что и в случае с Трампом, то есть импичмент. Когда я узнал о нынешней ситуации с попыткой импичмента Трампу, то улыбнулся и сказал себе: "Кое в чем у нас с Дональдом Трампом есть общее. Кроме прочего, и то, что мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами", - рассказал чешский президент.
В конце июля члены верхней палаты чешского парламента, Сената, большинством в три пятых голосов приняли решение о подаче конституционной жалобы в КС республики на президента Земана в связи с многочисленными и грубыми, по их мнению, случаями нарушения им Основного закона страны, однако депутаты нижней палаты в сентябре большинством голосов заблокировали ее.
Милош Земан
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Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
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Дональд ТрампМилош ЗеманЧехияСШАВ мире
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