Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа

"Известно, что группа сенаторов подала на меня конституционную жалобу, которая имела ту же цель, что и в случае с Трампом, то есть импичмент. Когда я узнал о нынешней ситуации с попыткой импичмента Трампу, то улыбнулся и сказал себе: "Кое в чем у нас с Дональдом Трампом есть общее. Кроме прочего, и то, что мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами", - рассказал чешский президент.