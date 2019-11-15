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РИА Новости

Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу

00:30 15.11.2019
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ситуация со свободой слова на Украине вызывает тревогу. В качестве беспокоящих примеров он назвал возбуждение уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева и решение властей разработать стандарты для новостей.
Во вторник стало известно, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".
"Вызывает тревогу продолжающийся на Украине зажим свободы слова. Под каток преследований попадают те СМИ и их сотрудники, которые осмеливаются высказывать альтернативную официальной точку зрения", - заявил постпред, выступая в четверг на постоянном совете организации.
"В конце октября Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства в отношении российского журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в телеэфире. Указом президента Украины от 8 ноября кабинету министров дано поручение до конца текущего года разработать некие "положения относительно требований и стандартов новостей". Что это, как не цензура?" - сказал дипломат.
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
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Ранее президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
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