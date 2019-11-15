Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавт НАСА Эндрю Морган и его европейский коллега Лука Пармитано выйдут в пятницу в открытый космос для начала ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА будет вести прямую трансляцию работ на внешней поверхности орбитальной станции.

Выход астронавтов в открытый космос ориентировочно начнется в 7.05 по времени Восточного побережья США (15.05 мск). Он станет первым из четырех, запланированных для ремонта спектрометра.

AMS, предназначенный для анализа космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году. Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе. Как ранее сообщили в НАСА, на инструменте вышли из строя три из четырех насосов системы охлаждения, работа последнего вероятнее всего, если не будет произведен ремонт, продлится не многим больше нескольких месяцев. В случае, если операция по ремонту инструмента будет успешна, НАСА рассчитывает, что он будет работать по меньшей мере до 2030 года.

Специально для замены вышедшей из строя системы охлаждения инструмента, на орбиту было доставлено более двух десятков специальных инструментов.

В ходе предстоящего выхода в открытый космос Морган и Пармитано по большей части предстоит подготовить площадку для ремонтных работ, прежде всего - снять защитный щит спектрометра. В НАСА сообщили, что из-за его размера астронавты не будут пытаться вернуть его на МКС, а оттолкнут на безопасное расстояние от орбитальной станции, оставив в космосе. "Если нам удастся осуществить ликвидацию щита для защиты от космического мусора, это уже будет хорошим, успешным выходом в открытый космос", - заявил ранее на брифинге оператор предстоящих на внешней поверхности станции работ Джон Муларски.

Планируется, что второй выход в открытый космос для ремонта AMS состоится 22 ноября, третий предварительно запланирован на начало декабря.