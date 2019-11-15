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РИА Новости

Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра

00:27 15.11.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавт НАСА Эндрю Морган и его европейский коллега Лука Пармитано выйдут в пятницу в открытый космос для начала ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА будет вести прямую трансляцию работ на внешней поверхности орбитальной станции.
Выход астронавтов в открытый космос ориентировочно начнется в 7.05 по времени Восточного побережья США (15.05 мск). Он станет первым из четырех, запланированных для ремонта спектрометра.
AMS, предназначенный для анализа космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году. Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе. Как ранее сообщили в НАСА, на инструменте вышли из строя три из четырех насосов системы охлаждения, работа последнего вероятнее всего, если не будет произведен ремонт, продлится не многим больше нескольких месяцев. В случае, если операция по ремонту инструмента будет успешна, НАСА рассчитывает, что он будет работать по меньшей мере до 2030 года.
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Специально для замены вышедшей из строя системы охлаждения инструмента, на орбиту было доставлено более двух десятков специальных инструментов.
В ходе предстоящего выхода в открытый космос Морган и Пармитано по большей части предстоит подготовить площадку для ремонтных работ, прежде всего - снять защитный щит спектрометра. В НАСА сообщили, что из-за его размера астронавты не будут пытаться вернуть его на МКС, а оттолкнут на безопасное расстояние от орбитальной станции, оставив в космосе. "Если нам удастся осуществить ликвидацию щита для защиты от космического мусора, это уже будет хорошим, успешным выходом в открытый космос", - заявил ранее на брифинге оператор предстоящих на внешней поверхности станции работ Джон Муларски.
Планируется, что второй выход в открытый космос для ремонта AMS состоится 22 ноября, третий предварительно запланирован на начало декабря.
В НАСА подчеркивают, что предстоящие работы по ремонту спектрометра станут самыми сложными после завершения миссий по ремонту космического телескопа "Хаббл", которые состоялись в период с 1993 по 2009 годов.
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Хочу стать космонавтомЭндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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