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РИА Новости

В Новой Москве потушили пожар в хостеле

00:26 15.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в частном хостеле в Новой Москве ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.
Ранее стало известно, что в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров, здание покинули около 100 человек.
"Полная ликвидация в 0.06", - сказал собеседник. Данных  пострадавших не поступало.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 90 квадратных метров.
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