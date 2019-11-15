В Новой Москве потушили пожар в хостеле

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в частном хостеле в Новой Москве ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.
Ранее стало известно, что в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров, здание покинули около 100 человек.
"Полная ликвидация в 0.06", - сказал собеседник. Данных пострадавших не поступало.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 90 квадратных метров.