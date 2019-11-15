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РИА Новости

Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе

00:22 15.11.2019
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© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Процесс разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе внушает осторожный оптимизм, но не стоит воспринимать шаги Киева в качестве уступки ополчению в вопросах деэскалации, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Разведение сил в Петровском завершилось 11 ноября. Ранее разведение провели в Золотом и в Станице Луганской. Началось разминирование. Всего отвод сил проводился в трех пунктах.
"Продолжающийся процесс разведения сил и средств в Золотом и Петровском внушает осторожный оптимизм. Слышим в этой связи на различных уровнях весьма лестные характеристики в адрес Киева. Предпринятые им шаги выставляются в качестве чуть ли не уступки ополчению в вопросах деэскалации", - заявил Лукашевич на постоянном совете ОБСЕ.
"Однако все то, что сегодня так старательно записывают в заслуги Киеву, является не чем иным, как исправлением нарушений, допущенных вооруженными силами Украины. Напомню, после состоявшегося на этих участках в 2018 году разведения украинские силовики создали и укрепили внутри них новые боевые позиции", - сказал дипломат.
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По его словам, сегодня важно, чтобы отведенные подразделения не имели возможности быстро вернуться на покидаемые позиции, как это произошло в 2016 году.
"Рассчитываем, что следующие этапы разведения – демонтаж фортификаций и разминирование – пройдут в соответствии с согласованным в Контактной группе графиком, а затем получат верификацию Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Именно такая верификация позволит говорить об успешном завершении процесса разведения на трех "пилотных" участках и даст возможность приступить к согласованию новых", - добавил российский постпред.
В 2016 году контактная группа по урегулированию на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Отвод сил в районе пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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