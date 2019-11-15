Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе

ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Процесс разведения сил в Золотом и Петровском в Процесс разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе внушает осторожный оптимизм, но не стоит воспринимать шаги Киева в качестве уступки ополчению в вопросах деэскалации, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Разведение сил в Петровском завершилось 11 ноября. Ранее разведение провели в Золотом и в Станице Луганской. Началось разминирование. Всего отвод сил проводился в трех пунктах.

"Продолжающийся процесс разведения сил и средств в Золотом и Петровском внушает осторожный оптимизм. Слышим в этой связи на различных уровнях весьма лестные характеристики в адрес Киева. Предпринятые им шаги выставляются в качестве чуть ли не уступки ополчению в вопросах деэскалации", - заявил Лукашевич на постоянном совете ОБСЕ.

"Однако все то, что сегодня так старательно записывают в заслуги Киеву, является не чем иным, как исправлением нарушений, допущенных вооруженными силами Украины. Напомню, после состоявшегося на этих участках в 2018 году разведения украинские силовики создали и укрепили внутри них новые боевые позиции", - сказал дипломат.

По его словам, сегодня важно, чтобы отведенные подразделения не имели возможности быстро вернуться на покидаемые позиции, как это произошло в 2016 году.

"Рассчитываем, что следующие этапы разведения – демонтаж фортификаций и разминирование – пройдут в соответствии с согласованным в Контактной группе графиком, а затем получат верификацию Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Именно такая верификация позволит говорить об успешном завершении процесса разведения на трех "пилотных" участках и даст возможность приступить к согласованию новых", - добавил российский постпред.