Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает успешного прохождения отопительного сезона, мероприятия по подготовке находятся на стадии завершения, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Оценка готовности компаний электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проводится до 15 ноября, также до этой даты муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Минэнерго РФ предлагает сдвинуть сроки для оценки предприятий электроэнергетики на 5 ноября.

"В настоящее время подготовительный период и основной комплекс мероприятий находится в стадии завершения, что позволяет делать позитивные прогнозы о надежности энергоснабжения потребителей и работе энергокомпаний в предстоящий отопительный сезон", - сказал Грабчак.

Минэнерго РФ при подготовке к ОЗП уделяет особое внимание регионам, пострадавшим от паводка, в частности Иркутской области и субъектам Дальневосточного федерального округа. В Иркутской области в зоне паводка находились объекты "Иркутской электросетевой компании" и "Облкоммунэнерго". По словам Грабчака, первая компания выполнила требования по готовности, а вторая "к прохождению отопительного сезона не готова".

Также Минэнерго следит за ситуацией с обеспечением топливом ТЭЦ компании "Теплоснабжение" в Байкальске Иркутской области и центральной ТЭЦ в Кемеровской области, где на протяжении нескольких лет фиксируется фактический запас топлива ниже норматива. На особом контроле находится вопрос с запасами для муниципальных котельных в Еврейской автономной области. Как отметил Грабчак, по состоянию на 6 ноября запасы топлива на территории региона составляют 55,2 тысячи тонн, что при прогнозируемом среднесуточном расходе обеспечит работу котельных в течение 33 дней.