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РИА Новости

Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона

00:32 15.11.2019
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает успешного прохождения отопительного сезона, мероприятия по подготовке находятся на стадии завершения, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
Оценка готовности компаний электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проводится до 15 ноября, также до этой даты муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Минэнерго РФ предлагает сдвинуть сроки для оценки предприятий электроэнергетики на 5 ноября.
"В настоящее время подготовительный период и основной комплекс мероприятий находится в стадии завершения, что позволяет делать позитивные прогнозы о надежности энергоснабжения потребителей и работе энергокомпаний в предстоящий отопительный сезон", - сказал Грабчак.
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Минэнерго РФ при подготовке к ОЗП уделяет особое внимание регионам, пострадавшим от паводка, в частности Иркутской области и субъектам Дальневосточного федерального округа. В Иркутской области в зоне паводка находились объекты "Иркутской электросетевой компании" и "Облкоммунэнерго". По словам Грабчака, первая компания выполнила требования по готовности, а вторая "к прохождению отопительного сезона не готова".
Также Минэнерго следит за ситуацией с обеспечением топливом ТЭЦ компании "Теплоснабжение" в Байкальске Иркутской области и центральной ТЭЦ в Кемеровской области, где на протяжении нескольких лет фиксируется фактический запас топлива ниже норматива. На особом контроле находится вопрос с запасами для муниципальных котельных в Еврейской автономной области. Как отметил Грабчак, по состоянию на 6 ноября запасы топлива на территории региона составляют 55,2 тысячи тонн, что при прогнозируемом среднесуточном расходе обеспечит работу котельных в течение 33 дней.
По данным Минэнерго, в предыдущий отопительный сезон 2018-2019 годов произошло 25 аварий в генерирующих компаниях, что на 38% меньше аварий годом ранее. Также в прошлый отопительных сезон число аварий в электросетевых компаниях сократилось на 6%.
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ТеплоснабжениеРоссияОтопительный сезон 2019-2020 в РоссииМинистерство энергетики РФЭкономика
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