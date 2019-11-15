Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры

Расти петрушка большая и маленькая: как создать домашний огород в квартире Февраль – самое время для высадки растений, которые весной должны украсить дачный участок. Времена, когда рассаду выращивали в самодельных емкостях, сделанных из пакетов от молока и баночек от йогуртов уходят в прошлое. Эксперты рассказали "РИА Недвижимость", как высадить дома рассаду, чтобы она до переезда на огород украшала интерьер.