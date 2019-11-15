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РИА Новости

Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры

03:00 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОпунция
Опунция
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Никаких кактусов дома. Это главный совет по оформлению квартиры цветами и растениями, который дает мастер флорист и арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко. В интервью радио Sputnik она рассказала о том, что кактусы несут угрозу комфортной семейной жизни.
"В доме не должно быть кактусов. Это - офисное растение. Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это идет еще от фен-шуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно кактусы недопустимы в спальне", - уверена флорист.
Если вы не представляете жизни без кактуса, разместите его у компьютера. Агеенко считает, что эти растения поглощают негативное излучение.
Также для улучшения качества жизни стоит присмотреться к забытой герани. Она очищает воздух от вредного углекислого газа, что повышает работоспособность. Однако наиболее выгодным вложением Серафима Агеенко считает денежное дерево.
"Есть такое правило, что денежное дерево должно быть на кухне. Оно приносит благополучие и притягивает деньги, чтобы можно было купить пищу", - рассказала флорист.
Расти петрушка большая и маленькая: как создать домашний огород в квартире
9 февраля 2018, 12:52
Расти петрушка большая и маленькая: как создать домашний огород в квартиреФевраль – самое время для высадки растений, которые весной должны украсить дачный участок. Времена, когда рассаду выращивали в самодельных емкостях, сделанных из пакетов от молока и баночек от йогуртов уходят в прошлое. Эксперты рассказали "РИА Недвижимость", как высадить дома рассаду, чтобы она до переезда на огород украшала интерьер.
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кактусВесь мир
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