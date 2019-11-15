В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 12 летательных аппаратов, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 4 раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России не допущено.
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