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РИА Новости

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

00:08 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолеты-перехватчики Су 27
Самолеты-перехватчики Су 27
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 12 летательных аппаратов, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 4 раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России не допущено.
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