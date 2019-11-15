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РИА Новости

Появился трейлер "Спанча Боба: в бегах" с Киану Ривзом в роли мудрой полыни

07:11 15.11.2019
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер полнометражного анимационного фильма "Спанч Боб: в бегах", в котором американский актер Киану Ривз сыграл мудрую полынь.
Губка Боб с другом Патриком отправляется спасать мяукающую улитку Гэри, которую кто-то похитил. По пути они встречают Киану Ривза, находят потерянный город Атлантик Сити, играют в рулетку и многое другое.
Режиссер мультфильма — Тим Хилл ("Элвин и бурундуки", "Бунт ушастых"), композитор — оскароносный Ханс Циммер, который написал музыку для "Короля Льва", "Пиратов Карибского моря", "Темного рыцаря" и других известных голливудских картин.
Выход мультфильма "Спанч Боб: в бегах" запланирован на 28 мая 2020 года.
Кадр из мультфильма Скуби-ду
12 ноября, 12:52Культура
На YouTube опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиану РивзYouTube
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