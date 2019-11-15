Появился трейлер "Спанча Боба: в бегах" с Киану Ривзом в роли мудрой полыни

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер полнометражного анимационного фильма "Спанч Боб: в бегах", в котором американский актер Киану Ривз сыграл мудрую полынь.

Губка Боб с другом Патриком отправляется спасать мяукающую улитку Гэри, которую кто-то похитил. По пути они встречают Киану Ривза, находят потерянный город Атлантик Сити, играют в рулетку и многое другое.

Режиссер мультфильма — Тим Хилл ("Элвин и бурундуки", "Бунт ушастых"), композитор — оскароносный Ханс Циммер, который написал музыку для "Короля Льва", "Пиратов Карибского моря", "Темного рыцаря" и других известных голливудских картин.