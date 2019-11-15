Туристы рассказали, что забывают взять в путешествие чаще всего

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Опрошенные сервисом путешествий российские туристы рассказали, что они забывают взять с собой, собираясь в отпуск, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики компании провели исследование, в котором приняли участие более 1 500 пользователей соцсетей. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.

Оказалось, что четверть (24%) туристов, собирая чемодан, оставляют дома солнцезащитные очки. Примерно столько же (23%) опрошенных уезжают на отдых, забыв положить в сумку лекарства. Каждый пятый (18%) не берет с собой зубную щетку или пасту, еще 16% — банные принадлежности и косметику.