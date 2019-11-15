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РИА Новости

Туристы рассказали, что забывают взять в путешествие чаще всего

06:08 15.11.2019
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© Depositphotos / belchonockСборы в путешествие
Сборы в путешествие
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Опрошенные сервисом путешествий российские туристы рассказали, что они забывают взять с собой, собираясь в отпуск, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании провели исследование, в котором приняли участие более 1 500 пользователей соцсетей. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.
Оказалось, что четверть (24%) туристов, собирая чемодан, оставляют дома солнцезащитные очки. Примерно столько же (23%) опрошенных уезжают на отдых, забыв положить в сумку лекарства. Каждый пятый (18%) не берет с собой зубную щетку или пасту, еще 16% — банные принадлежности и косметику.
Необходимые дополнения к гаджетам — зарядки (или переходники) и наушники — набрали по 14% голосов. Около 12% респондентов забывают шлепанцы или сланцы, а вот 6% пользователей оставляют дома деньги. Примерно 4% опрошенных периодически отправляются в путешествие без паспорта, столько же — без купальника.
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