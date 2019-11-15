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РИА Новости

Андрей Кончаловский снял "Грех" с души

08:00 15.11.2019 (обновлено: 12:33 15.11.2019)
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© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
© WDSSPR (2019)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Татьяна Розенская. В прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского "Грех". Один из самых заслуженных и известных российских режиссеров снял в Италии кино о жизни великого художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. О том, каким человеком маэстро показал гения, — в материале РИА Новости.
Кончаловский — космополит, один из самых разносторонних, неожиданных режиссеров наших дней, состоявшийся сразу в нескольких странах. Вспомним его лучшие фильмы разных десятилетий.
"История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" — показана на экранах после того, как 20 лет пролежала на полке.
Четырехсерийная "Сибириада" (госзаказ к очередному съезду КПСС о жизни нефтяников), получившая Гран-при Каннского кинофестиваля.
Жанровые американские работы — "Поезд-беглец" с Эриком Робертсом, "Танго и Кэш" с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом (Сталлоне даже хочет сделать продолжение этого фильма), а еще — известный в 90-е фэнтезийный мини-сериал "Одиссея".
Новые российские опыты — от "Щелкунчика" до "Рая", одухотворенной европейской картины о холокосте, снятой на нескольких языках.
© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Ия Саввина на съемках фильма "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1966)

Кадр со сьемок фильма История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж (1966)
1 из 5

Ия Саввина на съемках фильма "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1966)

© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Никита Михалков и Людмила Гурченко в фильме "Сибириада" (1978)

Никита Михалков и Людмила Гурченко в фильме Сибириада
2 из 5

Никита Михалков и Людмила Гурченко в фильме "Сибириада" (1978)

© РИА Новости
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© Golan / Globus Production (1985)

Джон Войт и Эрик Робертс в картине "Поезд-беглец" (1985)

Кадр из фильма Поезд-беглец
3 из 5

Джон Войт и Эрик Робертс в картине "Поезд-беглец" (1985)

© Golan / Globus Production (1985)
© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне в картине "Танго и Кэш" (1989)

Кадр из фильма Танго и Кэш (1989)
4 из 5

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне в картине "Танго и Кэш" (1989)

© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского
© РИА Новости / WDSSPR / Перейти в фотобанк

Юлия Высоцкая в роли Ольги в фильме "Рай" (2016)

Юлия Высоцкая в роли Ольги в сцене из фильма Рай режиссера Андрея Кончаловского
5 из 5

Юлия Высоцкая в роли Ольги в фильме "Рай" (2016)

© РИА Новости / WDSSPR
Перейти в фотобанк
1 из 5

Ия Саввина на съемках фильма "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1966)

© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского
2 из 5

Никита Михалков и Людмила Гурченко в фильме "Сибириада" (1978)

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 5

Джон Войт и Эрик Робертс в картине "Поезд-беглец" (1985)

© Golan / Globus Production (1985)
4 из 5

Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне в картине "Танго и Кэш" (1989)

© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского
5 из 5

Юлия Высоцкая в роли Ольги в фильме "Рай" (2016)

© РИА Новости / WDSSPR
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После "Рая" (2016 год) режиссер погряз надолго во "Грехе". Премьера состоялась на Римском фестивале, причем в качестве специального события закрытия. Это первая работа маэстро в Италии, съемки проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и творил художник.
"Грех" для Кончаловского — очевидно, важнейший поздний фильм, самый дорогой, тяжелый в производстве. Снимая на чужом языке, в чужой стране, он немного поменял подход к кино. Например, постоянному соавтору, жене-актрисе Юлии Высоцкой, нашлась роль, но не главная, как обычно, а эпизодическая, пусть и знаковая: она — дама с горностаем, та самая, с одноименного полотна Леонардо да Винчи.
В главной роли — Альберто Тестоне, артист непрофессиональный (хотя он снялся в нескольких фильмах, но больше работает как режиссер и продюсер). Зато фотографически похож на своего героя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Альберто Тестоне на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в Москве

Премьера фильма А. Кончаловского Грех
1 из 4

Актер Альберто Тестоне на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
2 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
© © WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
3 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© © WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
4 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
1 из 4

Актер Альберто Тестоне на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
3 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© © WDSSPR
4 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR

"Мой фильм — это не размышление о живописи Микеланджело, — объясняет Кончаловский. — Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой".

Хорошо, что фильм не погружает нас в высокопарные рассуждения о тяготах жизни художника. В интерпретации Тестоне — Кончаловского Буонарроти был для всех окружающих персоной непонятной, непроницаемой, редко мылся, не верил в собственное дарование — постоянно затягивал с дедлайнами и переделывал все по сто раз.
В то же время не понимал сам и не мог объяснить даже себе, откуда в нем такой сверхъестественный, божественный талант. Но задумываться об этом надолго ему не позволяли обстоятельства: Италия для него была высококонкурентным рынком фрилансеров, на котором, в свою очередь, боролись за папские и прочие контракты сплошь гении эпохи Возрождения.
Самой скульптурой и живописью Буонарроти занят совсем немного экранного времени. И от этого наиболее примечательным в "Грехе" оказывается изнанка творчества, трудовые будни великого человека.
Он тонет в финансовой волоките, с кем-то непрерывно расплачивается и просит инвестиций у заказчиков, борется за контракты и жалеет, что упустил выгодные. Причем заключались-то они на много лет — такие великие вещи, как роспись потолка Сикстинской капеллы, делались очень долго, хоть Микеланджело и работал в рекордные сроки. Так же, как режиссура кино — это часто кризис-менеджмент, и кому об этом не знать, как не самому Кончаловскому.
Что за грех упоминается в названии? Думаю, тщеславие. Микеланджело видит в карьерах, где круглый год добывают мрамор, гигантский каменный параллелепипед белого цвета другого заказчика и перекупает его. Но для транспортировки его нужно спустить со скалы и привезти в Рим. Эта глыба (сначала фильм планировали назвать "Монстр" — прозвище как раз данного молчаливого персонажа, практически одного из главных героев) еще до того, как Микеланджело ее применит в работе, становится памятником и самому автору, и его греховному тщеславию, и его самоотверженному служению Богу и искусству.
© © WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
1 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© © WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
2 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
3 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
4 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
1 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© © WDSSPR
2 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
3 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
4 из 4
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
Кончаловский низводит образ Микеланджело Буонарроти, очеловечивает творца, превращает его в талантливого чудика, сбивает с биографии мастера всякий романтический флер. С другой стороны, в том, что Микеланджело был обычным человеком, не святым — разве что немного блаженным, и без киноинтерпретации не было сомнений.
Фильм вовсе не кажется искусствоведческим пыльным трудом, его своевременность определяется как минимум тем, что сегодня для большинства посетителей кинотеатров, выросших в 1990-е годы, Микеланджело — это скорее черепашка-ниндзя, в крайнем случае, необязательный пункт в туристическом путеводителе по Италии.
Кадр из фильма Ангелы Чарли
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КультураКино и сериалыЮлия ВысоцкаяИя СаввинаАндрей КончаловскийТосканаИталия
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