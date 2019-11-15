Орландо Блум признался, что пока не готов заводить детей с Кэти Перри

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американский актер Орландо Блум, который в феврале сделал предложение своей возлюбленной певице Кэти Перри, объяснил, почему пока не готов заводить с ней детей, сообщает Mirror.
"Я очень хочу, чтобы у меня было много детей, хочу наслаждаться семьей и друзьями и, разумеется, моим сыном (Флинн, восемь лет. Родился в браке с моделью Мирандой Керр, — Прим.ред.), — прокомментировал он, — Однако, когда я к этому приступлю, я должен быть уверен в том, что желаю этого всем сердцем, а не как многие легкомысленные романтики".
Орландо Блум подчеркнул, что для него важно быть с любимым человеком на одной волне.
"Я был женат и развелся, поэтому не хотелось бы повторять это снова. Мы с Кэти стремимся, чтобы наши отношения были раз и навсегда. Мы это полностью осознаем. Она замечательная", — поделился актер.
Пара начала встречаться с 2016 года после того, как певица развелась с британским комиком Расселом Брэндом.
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