Орландо Блум признался, что пока не готов заводить детей с Кэти Перри

"Я очень хочу, чтобы у меня было много детей, хочу наслаждаться семьей и друзьями и, разумеется, моим сыном (Флинн, восемь лет. Родился в браке с моделью Мирандой Керр, — Прим.ред.), — прокомментировал он, — Однако, когда я к этому приступлю, я должен быть уверен в том, что желаю этого всем сердцем, а не как многие легкомысленные романтики".