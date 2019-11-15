Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-15T03:38Z
https://ria.ru/20191115/1560951508.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155041/79/1550417949_0:45:1699:1001_1036x0_80_0_0_ee2507f484be9642d1c3df037d9fb91d.jpg
РИА Новости

Орландо Блум признался, что пока не готов заводить детей с Кэти Перри

03:38 15.11.2019
18
© AFP 2019 / Valery HacheОрландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти Перри
© AFP 2019 / Valery Hache
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американский актер Орландо Блум, который в феврале сделал предложение своей возлюбленной певице Кэти Перри, объяснил, почему пока не готов заводить с ней детей, сообщает Mirror.

"Я очень хочу, чтобы у меня было много детей, хочу наслаждаться семьей и друзьями и, разумеется, моим сыном (Флинн, восемь лет. Родился в браке с моделью Мирандой Керр, — Прим.ред.), — прокомментировал он, — Однако, когда я к этому приступлю, я должен быть уверен в том, что желаю этого всем сердцем, а не как многие легкомысленные романтики".

Орландо Блум подчеркнул, что для него важно быть с любимым человеком на одной волне.
"Я был женат и развелся, поэтому не хотелось бы повторять это снова. Мы с Кэти стремимся, чтобы наши отношения были раз и навсегда. Мы это полностью осознаем. Она замечательная", — поделился актер.
Пара начала встречаться с 2016 года после того, как певица развелась с британским комиком Расселом Брэндом.
Скриншот видеоклипа Katy Perry - Small Talk
31 августа, 23:05Культура
Кэти Перри выпустила новый клип, в котором снялась ее собака
000000
КультураНовости культурыШоу-бизнесОрландо БлумКэти Перри (Хадсон)
Рекомендуем
Канадский певец Джастин Бибер
Джастин Бибер показал Купидона, которого озвучит в новом мультфильме
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
МИД Мексики не станет ограничивать Моралесу свободу в выражении мнений
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Девчонки, Сочи, Галустян: опубликован клип на песню "Хочу тибя любицца"
Сергей Иванец
Защита экс-ректора ДВФУ подала жалобу на его содержание под арестом
Кадр из фильма Астрал: Глава 2
Стало известно, когда может выйти пятая часть фильма ужасов "Астрал"
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Джеймс Ле Мезюрье
Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом
Кадр из мультсериала Симпсоны
Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном
Снегопад во Франции
Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за снегопада
Кадр из мультфильма Скуби-ду
На YouTube опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду"
Экс-председатель правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
В Москве рассмотрят дело о банкротстве Дмитрия Ананьева
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Мэрилин Монро
Стало известно, как ухаживала за кожей Мэрилин Монро
Эмблема Премии Кандинского
Премию Кандинского вручили в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
03:14Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Лента новостейМолния