Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Хоакин Феникс объяснил, почему он не участвовал в дискуссии о том, что в "Джокере" содержатся призывы к насилию, сообщает Los Angeles Times.
"Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать ещё большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось", — рассказал актер.
Критики и зрители после премьеры на Веницианском фестивале стали говорить о том потенциальных убийц мог вдохновить пример главного героя в "Джокере".
"Могло показаться, что я уходил от этой темы, потому что мне было неловко. Но на самом деле я думал, что мои слова только подогрели бы ситуацию", — добавил Феникс.
В 2012 году в городе Орора (штат Колорадо) американец Джеймс Холмс, переодетый в спецназовца, открыл стрельбу по зрителям в кинотеатре Aurora Cinemark, которые пришли на фильм "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" Кристофера Нолана. Родственники пострадавших написали письмо Warner Bros. о потенциальной угрозе "Джокера" и попросили студию не показывать фильм в этом кинотеатре.