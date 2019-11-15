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РИА Новости

Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"

01:25 15.11.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Хоакин Феникс объяснил, почему он не участвовал в дискуссии о том, что в "Джокере" содержатся призывы к насилию, сообщает Los Angeles Times.
"Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать ещё большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось", — рассказал актер.
Критики и зрители после премьеры на Веницианском фестивале стали говорить о том потенциальных убийц мог вдохновить пример главного героя в "Джокере".
"Могло показаться, что я уходил от этой темы, потому что мне было неловко. Но на самом деле я думал, что мои слова только подогрели бы ситуацию", — добавил Феникс.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксLos Angeles TimesКолорадо
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