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РИА Новости

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

08:00 15.11.2019 (обновлено: 10:32 15.11.2019)
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© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
© AP Photo / Ben Margot
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут. По какой причине этот остаточный продукт нефтепереработки оказался жизненно необходим американским НПЗ и долго ли продлится "мазутная зависимость" — в материале РИА Новости.

Важная статья экспорта

Мазут — основное топливо для судовых двигателей. Из-за новых экологических нормативов спрос на него в этом году неуклонно падал.
По решению Международной морской организации (IMO), с 1 января предельное содержание серы в судовом топливе уменьшается в семь раз — с 3,5% до 0,5%.
Как утверждают экологи, благодаря этому выбросы оксида серы в атмосферу сократятся на 85%. В результате резко снизится риск кислотных дождей, вредящих сельскому хозяйству, респираторных проблем у жителей портовых городов станет намного меньше, и даже шторма будут случаться реже.
Требования IMO нанесли сильный удар по рынку. Поскольку основной объем мазута им не соответствует, судовладельцы отказываются от закупок, и цены на этот вид топлива пошли вниз.
Так было бы и дальше, но американские нефтеперерабатывающие заводы неожиданно нарастили закупки. А главный поставщик сернистого мазута на мировой рынок — Россия (в денежном выражении этот товар в структуре нашего экспорта занимает четвертое место после нефти, газа и дизельного топлива).
По данным аналитической компании Vortexa, в октябре американцы приобрели 1,35 миллиона тонн российского мазута — рекорд за многие годы. В ноябре поставки продолжают расти.
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Зачем американцы запасаются топливом, которое запретят через полтора месяца? Ответ неожиданный: им приходится использовать мазут в качестве сырья.

Нефти нет — бери мазут

Сернистую нефть в США поставляла главным образом Венесуэла. Однако в январе Вашингтон ввел эмбарго, и перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США, спроектированными под тяжелую нефть, замаячила перспектива остановки.
Чтобы избежать катастрофы, американцы увеличили закупки российской Urals — по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), до 150 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с начала сланцевой революции в 2011-2012 годах.
Причем заокеанским НПЗ приходится конкурировать с европейцами, тоже испытывающими острый дефицит сырья из-за санкций Вашингтона, в данном случае — против Ирана.
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"Мы и не предполагали, что дефицит тяжелой нефти будет настолько выраженным, — цитирует одного из европейских нефтетрейдеров агентство Reuters. — Сейчас нефтеперерабатывающие предприятия выстраиваются в очередь за тяжелой российской нефтью".
Американцы пришли к выводу, что единственный способ выжить в этих условиях — использовать в качестве сырья мазут, благо цены на него упали. "Мазут из России помог скомпенсировать коллапс поставок высокосернистого топлива из Венесуэлы", — констатируют аналитики Vortexa.

Дорогое удовольствие

С технологической точки зрения мазут — это жидкость, которая остается после того, как из нефти извлекут легкие фракции: керосин, бензин и газолин. Полностью их извлечь очень трудно, так что из остатков всегда можно еще кое-что выжать.
В США нефтепереработка — самая продвинутая в мире. Мощнейшие вакуумные дистилляторы добывают из мазута приличные объемы легких фракций. Однако это дорогое удовольствие.
Из каждых 100 тонн нефти, перерабатываемых на российских НПЗ, получается в среднем 16 тонн мазута. То есть содержание легких фракций в остаточном продукте примерно в шесть раз меньше, чем в сырье. Между тем Brent дороже мазута всего в полтора раза — 61 доллар за баррель против 41 (на начало месяца).
По прогнозам, мазут в ближайшие месяцы не подешевеет, поскольку судовладельцы реально оценили свои возможности и поняли, что полностью отказаться от него с 1 января 2020 года просто невозможно.
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Во-первых, низкосернистое топливо тоже примерно в полтора раза дороже мазута. Во-вторых, его не производят в достаточных количествах. Поэтому 40% участников рынка морских перевозок заявляют, что продолжат применять обычный мазут и после 1 января.
За отсрочку ужесточения экологических нормативов выступили и в российском правительстве. "Новые правила приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые используются в основном в территориальных водах России", — отметил министр энергетики Александр Новак. Чтобы "предотвратить усиление финансового давления на судовладельцев страны", Минэнерго предложило отложить введение новых топливных стандартов в России, ограничив их соблюдение только международными водами.
"Это поддержит спрос и цену на мазут с высоким содержанием серы, что даст финансовый импульс российским нефтепереработчикам", — подчеркнул Новак. Другими словами, отечественный мазут останется востребованным, так что наши НПЗ смогут и дальше зарабатывать хорошие деньги на его поставках в США.
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Международная морская организацияUralsМинистерство энергетики РФАлександр НовакВенесуэлаBrentСШАЭкономика
Популярные комментарии
Зачем продавать государству которое вводит против нас пошлины, тем более если есть другие покупатели ! Неуважение к самим себе !
15 ноября, 10:46
Ярослав Винокуров
74022118
А наши барыги готовы мать родную врагу продать, лишь бы за бабло. Интересно у нас получается, недавно тут жа не РИА критиковали Америку, которая в года ВоВ поставляла опосредованно в Германию материалы для изготовления взрывчатки, а когда это вскрылось был великий скандал. Но сейчас мы в открытую продаем самому большому идеологическому, политическому и экономическому врагу ценный ресурс!
15 ноября, 12:19
Sergey Veretennikov
52211119
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