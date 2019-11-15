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РИА Наука
2019-11-15T08:00Z
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РИА Новости

Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу

08:00 15.11.2019
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© Depositphotos / ViewApartМолодые люди на прогулке
Молодые люди на прогулке
© Depositphotos / ViewApart
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. В развитых странах почти у 20 процентов миллениалов — родившихся с конца 1980-х по начало нулевых годов — никогда не было секса. А те, кто все же завязал романтические отношения, занимаются любовью не чаще четырех раз в месяц, тогда как для поколения их родителей этот показатель равнялся шести. В России такой статистики нет, но социологи признают: у современной молодежи поменялись установки и ценности. Сами миллениалы вполне откровенно рассказывают, почему отказываются от секса.

Куда уходит секс

"У меня никогда не было серьезных отношений и до 30 лет не будет точно. Не потому, что я застенчивый, — я считаю это пустой тратой времени. В отношения приходится инвестировать все свои ресурсы. А я не готов идти на это только ради того, чтобы избавиться от мнимого чувства одиночества. Я понимаю: если много работаешь, надо иногда расслабляться. Но это может быть хобби или кино — что-то, что отвлечет и освободит голову. Секс для этого необязателен", — считает 20-летний студент Максим К.
По мнению четверокурсника СПбГУ Александра Е., для его ровесников спокойная жизнь "в соответствии с приблизительным карьерным планом дороже пугающих отношений с другим человеком".
"Отношения — скорее дополнительный аспект жизни. Мы заводим домашних животных вместо детей (особенно девушки, я знаю нескольких). В принципе, мы ищем безопасную замену телесных контактов с людьми связью с животными, которых можно погладить, потискать. С ними можно жить вместе после того, как съезжаешь от родителей", — объясняет Александр.
Похожие рассуждения можно встретить в социальных сетях и интернет-форумах практически на любом языке мира. Отсутствие интереса к отношениям и сексу со стороны миллениалов — общий тренд для большинства развитых стран. В Японии в 2015 году ученые обнаружили, что 43 процента опрошенных ими одиноких молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет — девственники. При этом 30 процентов респондентов заявили, что не намерены вступать в отношения вообще.
По данным британских социологов, каждый восьмой родившийся между 1989-м и 1990 годом, оставался девственником до 26 лет. Их американские коллеги, проанализировав данные национального опроса, выяснили: 15 процентов людей в возрасте от 20 до 24 лет не занимались сексом до совершеннолетия или до вступления в брак. Для сравнения: только шесть процентов представителей поколения 1960-х годов придерживались подобного целибата.
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В России кризиса нет

"Среди моих ровесников никакого кризиса в отношении секса нет. Его не принято обсуждать публично, но он не считается табуированной темой. Многие понимают секс в обычном смысле — как неотъемлемую часть любви мужчины и женщины. Хотя да, большая часть известных лично мне миллениалов (круг моих знакомых-сверстников — около ста человек), скорее всего, не имела сексуальных контактов", — полагает 21-летний Александр Е.
По словам 24-летнего инженера Антона К., его поколение очень интересуется сексом, но в ближайшие годы в России внимание к этой теме упадет, как это сейчас происходит в западных странах. Пока же девственников в его окружении немного, правда, у тех, кто уже имеет сексуальный опыт, близость с девушками случается довольно редко, признает он.
"Российских исследований об асексуальности миллениалов нет, но я видела много предположений о том, что они уделяют меньше внимания сексуальным отношениям. Восемь лет назад мы проводили опрос среди студентов, в том числе и на эту тему. Сексуальный опыт у большинства из них все-таки был, характерна ориентация на чувства. Брак и отношения они рассматривали как нечто, основанное на любви, симпатии. Сексуальные контакты для них (особенно для девушек) были возможны в рамках отношений. Но брак откладывался во времени. То есть они считали, что в 19-20 лет думать о детях и браке еще очень рано. Стоит попробовать построить отношения. Если не получатся эти, то потом будут другие", — рассказывает социолог, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Любовь Борусяк.
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У миллениалов общение в немалой степени переместилось в виртуальный мир, зачастую именно там происходит поиск партнера, отмечает исследовательница. Не только знакомства, но нередко флирт и ухаживания начинаются в интернете, а потом переходят в офлайн.
"Для цифрового поколения стало нормальным знакомиться через сервисы интернета. Многим кажется, что заводить знакомства с помощью Tinder и других платформ проще и безопаснее, чем лично. Для молодежи коммуникация сразу в реальности сложна. Они боятся ошибиться, получить отказ. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Мы пока не видим итогов, насколько браки, заключенные после знакомств онлайн или офлайн, различаются по своей крепости", — уточняет Борусяк.

На рождаемости не скажется

Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США) предполагают, что одна из возможных причин охлаждения миллениалов к сексу — увеличение периода детства. Современные молодые люди взрослеют медленнее, чем их родители. В среднем нынешний выпускник школы по своим привычкам и типичным занятиям похож на 15-летних подростков образца 1970-80-х годов, полагают авторы работы.
"Период детства увеличивается во всех странах. Во-первых, его старательно удлиняют родители, которые очень не хотят, чтобы дети от них отделялись. Во-вторых, это связано с увеличением сроков образования. Пока человек учится, он не то что ребенок, но и не взрослый, признаки инфантильности присутствуют. Это общемировой тренд, и мы в нем участвуем тоже", — подчеркивает Любовь Борусяк.
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Впрочем, затянувшееся детство, вытекающие из этого поздние браки и увеличение возраста, когда становятся родителями, на рождаемости не скажутся, отмечает исследовательница.
"Когда преобладает малодетность (в России, как и в других европейских странах, это давно именно так), то даже при позднем вступлении в брак двух детей супруги спокойно успеют завести. На рождаемости другие факторы сказываются. А так просто будут рожать в более зрелом возрасте. Идея чайлд-фри характерна для очень узкой прослойки молодежи. Большинство все-таки хочет иметь семью и детей, но не сразу, а ближе к тридцати", — подытоживает социолог.
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Популярные комментарии
Секс для этого необязателен", — считает 20-летний студент Максим К. (с)... конечно, есть же pornhub, дешево и сердито, а главное никаких ЗППП
15 ноября, 09:13
Арбен Ашику
17490308
А может быть,это -вполне трезвый и правильный подход? Сексуальная революция прошла.
15 ноября, 08:41
ddmishor2666
38117125
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