Агентство по подбору нянь English Nanny выступило спонсором на гольф-туре

Глава Агентства English Nanny в РФ и странах СНГ Валентин Гроголь (слева) на балу-маскараде в подмосковном гольф-клубе “Moscow country club” в Нахабино

© Фото : Международное агентство English Nanny Глава Агентства English Nanny в РФ и странах СНГ Валентин Гроголь (слева) на балу-маскараде в подмосковном гольф-клубе “Moscow country club” в Нахабино

МОСКВА, 15 ноября – Международное агентство English Nanny. Одним из интересных и ярких событий светской хроники уходящей осени был бал-маскарад, посвященный закрытию юбилейного, десятого Женского Тура по гольфу в подмосковном гольф-клубе “Moscow country club” в Нахабино.

Бал-маскарад был выдержан в лучших традициях итальянской Венеции. Гостей встречала изысканная дама в волшебном золотом платье и элегантный кавалер. Весь антураж был пронизан духом торжественности и утонченности: пышные наряды прекрасных гостей бала, интригующие маски, вкуснейшие угощения и напитки, соответствующая поводу музыка и выступления профессионального кордебалета.

Но, конечно же, главным украшением мероприятия были сами гости, участницы и победительницы Женского Тура по гольфу. Несмотря на переменчивую и непредсказуемую осеннюю погоду, прекрасные дамы блистали не только во время бала, но и во время игры на поле для гольфа, где побили собственные рекорды и поставили новые, чем, несомненно, создали повод для гордости и восхищения.

© Фото : Международное агентство English Nanny Бал-маскарад, посвященный закрытию юбилейного, десятого Женского Тура по гольфу в подмосковном гольф-клубе “Moscow country club” в Нахабино © Фото : Международное агентство English Nanny Бал-маскарад, посвященный закрытию юбилейного, десятого Женского Тура по гольфу в подмосковном гольф-клубе “Moscow country club” в Нахабино

Всё великолепие игры и самого праздника было бы невозможно без стараний правления Женского Тура и лично Ларисы Сидоровой, с легкой руки которой праздник был организован блестящее, в чем также есть немалая заслуга привлеченных спонсоров. В их числе имело честь оказаться Международное агентство по подбору гувернанток из Англии English Nanny . Именно их представитель был тем загадочным кавалером в маске, приветствующий гостей с истинно британским тактом и вежливостью. Все победители, участники и гости турнира были награждены ценными призами, восхитительными букетами (также от English Nanny) и приятными подарками от спонсоров.

Один из подарков лотереи был вручен лично главой Агентства English Nanny в РФ и странах СНГ Валентином Гроголем. Он поздравил прекрасных дам с победами и пожелал дальнейших успехов на зеленых полях, здоровья, счастья, благополучия в семье и блестящего будущего их детям, заботу о создании которого готов взять на себя агентство English Nanny.

© Фото : Международное агентство English Nanny Глава Агентства English Nanny в РФ и странах СНГ Валентин Гроголь © Фото : Международное агентство English Nanny Глава Агентства English Nanny в РФ и странах СНГ Валентин Гроголь

Международное агентство по подбору гувернанток из Англии, Франции и Китая English Nanny уже более 30 лет успешно занимается подбором высокопрофессиональных специалистов по уходу за детьми. Няни из Англии, гувернантки из Франции, преподаватели и носители языка растят новое поколение детей, с детства говорящих на нескольких иностранных языках без акцента и грамматических ошибок. Няни, предоставленные агентством, являются носителями языка и профессионалами в области педагогики, могут подготовить к вступительным экзаменам в британскую школу или университет, также многие увлечены спортом и могут стать личным тренером для ребенка, в том числе по игре в гольф. Ведь играть в гольф с детства это совсем как учить английский с раннего возраста. Это очень полезно и интересно, с той лишь разницей, что начать учить язык можно намного раньше. О том, как осуществить это на практике, можно узнать из отзывов клиентов агентства English Nanny, в числе которых состоят обеспеченные и очень требовательные к образованию своих детей семьи.