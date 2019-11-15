Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

СМИ Запада в эти дни активно обсуждают и пересказывают свежую статью Рэя Далио — талантливого инвестора, управляющего активами на 150 миллиардов долларов. Мистер Далио известен своим основательным подходом: он полагается не на слепую удачу, а на тщательное изучение истории, которая, по его мнению, повторяется раз за разом.

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком. Теперь, по его мнению, Запад вступает в очередной цикл страдания — нулевые процентные ставки уже почти отравили экономику, скоро стоимость акций, недвижимости и прочих активов начнет падать в тартарары.

Лично я склонен доверять суждениям господина Далио: не только потому, что читал его книги и согласен с его логикой, но и потому, что в моей памяти еще слишком жив опыт "благословенных" девяностых. Сергей Мавроди очень убедительно рассказывал нам, что делать деньги из воздуха — это нормально и что нам совсем не обязательно понимать, как именно АО "МММ" собирается извлекать прибыль из инвестиций. Сейчас ровно то же самое нам вещают западные высокотехнологичные корпорации: что работать годами в убыток — это норма и что пока цена их акций растет, инвесторам волноваться абсолютно не о чем.

В реальности, как справедливо замечает Рэй Далио в своей статье, система уже трещит по всем швам. Центробанки стран Запада взахлеб печатают деньги, пытаясь поддержать тонущие экономики на плаву, однако эти деньги оседают в карманах сверхбогатых без всякой пользы для бюджета и реальной экономики. Название статьи (она на английском) говорит само за себя: "Мир сошел с ума, система сломана".

Разорвать паразитный контур, направив деньги реальному бизнесу, невозможно. Попытки обложить сверхбогатых налогом приводят только к тому, что они уводят свои богатства в офшоры. В итоге властям Запада остается только продолжать свой путь в пропасть: держаться ПОПС (политики отрицательных процентных ставок) да печатать деньги, чтобы платить зарплату бюджетникам. Каждую неделю на склад боеприпасов грядущего кризиса привозят еще несколько эшелонов взрывчатых веществ. Запалы уже тлеют с нескольких десятков сторон. Когда они рванут — вопрос времени, причем времени недолгого, ибо этим летом экономика США поставила рекорд, продемонстрировав самый длинный рост в своей истории.

Поскольку законы экономики никто не отменял, поскольку деревья не растут до небес и поскольку за каждым периодом роста следует период спада, теперь каждый следующий месяц может с большой долей вероятности стать для экономики США переломным. То же верно и для экономик других стран Запада, так как они завязаны на экономику Соединенных Штатов очень плотно, и для экономики Китая, для которого США являются очень важным торговым партнером. Особняком стоит, пожалуй, только экономика России, благодаря дружеским санкциям наших американских друзей уже успевшая за последние пять лет отплыть от этой эскадры смертников на расстояние пушечного выстрела.

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры. Катастрофа неизбежна, так как основана на очень простых математических расчетах. К примеру, западные пенсионеры в массе своей — рантье: они держат накопления в пенсионных фондах и живут на проценты. Сейчас процентные ставки близки к нулю, местами и вовсе отрицательны. Пристроить деньги под проценты больше не удается. Пенсионерам не на что жить: им остается или залезать в долги, или проедать сбережения, или рисковать, вкладывая деньги в мусорные активы.

Не нужно быть доктором экономических наук, чтобы понять эти выкладки. Отличие между 2019-м и 2009 годом только в том, что раньше крупные западные СМИ от таких рассуждений отмахивались, как от конспирологии, а теперь то же самое повторяют самые известные и уважаемые в финансовых кругах персоны, и потому волей-неволей приходится выглядывать в окно и вздрагивать при виде приближающегося урагана.

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Самое любопытное в речи господина Далио — то, как поняли ее у нас, в России. Журналисты пишут, что капитализм больше не работает и что доступность денег для богатых — это "причина бедности большинства людей".

В этом искаженном понимании проблемы есть сразу три серьезные ошибки.

Во-первых, Рэй Далио говорит об экономике Запада с околонулевыми процентными ставками. В России банкиры и левые политики тоже пытались продавить Эльвиру Набиуллину на низкие ставки, но не преуспели: ставка ЦБ РФ сейчас составляет 6,5%, то есть находится на самом что ни на есть здоровом капиталистическом уровне. Наш капитализм работает.

Во-вторых, если мы внимательно осмотрим социальную лестницу на Западе, ступеньку за ступенькой, то обнаружим, что сломанные ступени расположены довольно высоко. У бедных людей есть еда, одежда и жилье. У них есть доступ к сносной медицине и к какому-никакому образованию. Целеустремленный выходец из самой бедной семьи иммигрантов вполне может, не затратив ни цента, получить к тридцати-сорока годам высшее образование, устроиться на приличную работу и купить себе жилье. Ему придется провести эти тридцать лет в напряженной учебе, в суровой экономии и в усердной работе, но и в Европе, и в США результат будет практически гарантирован: попадание в низший средний класс.

Проблемы начнутся позже, когда наш герой попытается начать откладывать деньги, чтобы получать доход с капитала. Вскоре он обнаружит, что цены на акции сильно раздуты, так как у сверхбогатых есть неограниченный доступ к деньгам и они могут позволить себе покупать акции по завышенной во много раз цене. Вот это тот самый момент, на котором движение наверх оказывается сильно затруднено: когда у нашего героя уже есть хорошая работа, дом с лужайкой и автомобиль, но еще нет десяти миллионов долларов в акциях, чтобы он мог позволить себе на пенсии разные излишества.

Наконец, главный посыл статей — "богатые как причина бедности" — сильнейшим образом демотивирует читателей. Мы живем в России, в стране возможностей. Когда 50 лет мы видели на плакате, что советский человек достиг того-то и того-то, посыл был понятен: я тоже советский человек, я могу, например, пойти на курсы сварщика, устроиться на завод, делать для страны атомные ледоколы и т. д., зарабатывая при этом хорошие деньги для себя лично. Когда сейчас мы читаем, что причина бедности — богатые, посыл иной: ты, дорогой читатель, ни в чем не виноват, сиди на диване и не дергайся. Тебя уже ограбили неизвестные богачи, изменить ничего нельзя. Напиши в комментариях, какие они негодяи, и открой новую бутылочку пива.