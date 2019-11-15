"Отбивался от 15 человек": под Тулой стажера ДПС обвиняют в убийстве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Тульской области выясняют обстоятельства гибели 31-летнего Михаила Чернова. По версии следствия, в массовой драке его застрелил из охотничьего карабина стажер ДПС Станислав Волошин. В полиции считают, что первыми открыли огонь друзья Чернова, а Волошин защищал себя и брата. У друзей погибшего другое мнение: стажер Волошин убивал целенаправленно.

Выстрел в сердце

Вечером 10 ноября на окраине города Алексин встретились молодые люди — чтобы "поговорить". По информации полиции, на заброшенную АЗС приехали около 20 человек. С одной стороны — 23-летний Роман Волошин и его брат, стажер полиции 28-летний Станислав, с другой — полтора десятка местных спортсменов.

Диалог быстро вышел из-под контроля: завязалась драка, кто-то открыл огонь из травматического пистолета. Станислав сделал из ружья несколько предупредительных выстрелов в воздух, но потом дважды выстрелил в толпу. Первая пуля ранила одного из участников конфликта, сейчас он в больнице. Вторая попала в сердце 31-летнему Михаилу Чернову. Молодой человек умер в машине скорой помощи.

В ситуации разбираются следователи. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".

Станислав Волошин служит в полиции несколько месяцев, с предыдущих мест работы — только положительные характеристики. В мае 2017-го он, сотрудник МЧС, спас полуторагодовалого ребенка. На пульт дежурного поступило сообщение, что девочка выпала из окна пятого этажа, но чудом зацепилась за карниз. Поднявшись по автолестнице, Волошин аккуратно спустил ребенка вниз. Эти кадры облетели весь интернет.

По данным полиции, во время перестрелки стажер находился не при исполнении. Однако в отделе проводится служебная проверка.

© Фото : ГУ МЧС по Тульской области Станислав Волошин © Фото : ГУ МЧС по Тульской области Станислав Волошин

Двое дрались, остальные смотрели

Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия. По словам знакомых, между Волошиным-младшим и другом убитого Александром произошла ссора. Местные уверяют, что Роман, в отличие от старшего брата, частенько попадал в неприятности. "О нем всегда были нелестные отзывы, — рассказывает один из жителей Алексина. — Бывшие учителя всерьез считали, что у него глаза убийцы".

Договорившись о "стрелке", Роман позвал на нее брата, а его оппонент привел 11 человек, большинство из которых — опытные спортсмены. "Собственно, дрались двое, остальные смотрели, — сообщил РИА Новости приятель Чернова. — Подготовились обе стороны основательно: кто-то принес травматический пистолет, а Волошин положил в багажник охотничий карабин. Кто именно начал стрельбу — непонятно. Но толпа — это всегда неуправляемая отрицательная энергия. Кто-то крикнул "вали!" — и понеслось".

Погибший пришел поддержать друга, хотя, уверяют знакомые, конфликтным характером не отличался.

"Он был прежде всего очень добрый и отзывчивый человек. Его даже просить не нужно было, сам интересовался, чем помочь, — объясняет РИА Новости бывший тренер Михаила Александр Моисеев. — Занимался карате, одним из первых сдал на черный пояс, помогал с соревнованиями, тренировал секцию".

Работал на заводе. От первого брака у него остался малолетний сын.

Явка с повинной

Станислав сам пришел в полицию. Настаивает на том, что стрелял из "Сайги", убегая от толпы. При этом получил несколько пуль из травматического пистолета. Друзья погибшего считают, что Волошин, желая отомстить за избитого брата, сразу открыл прицельный огонь, без предупреждения.

Что на самом деле произошло у заброшенной автозаправки, предстоит выяснить следователям — сейчас продолжаются допросы. Пока Волошин проходит по делу в статусе подозреваемого, но скоро могут предъявить обвинения. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Несколько лет назад его коллега из Екатеринбурга получил 13 лет колонии строгого режима за убийство соседа по лестничной клетке. По версии следствия, во время суточного дежурства майор полиции Павел Мирошников заехал домой на ужин. В подъезде поссорился с соседом и для устрашения вытащил из кобуры служебный пистолет.