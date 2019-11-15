Эта страна самая несчастная в Евросоюзе. Виноваты снова русские

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Константин Севастьянов. Маленькая Латвия — самая несчастная в Евросоюзе: лишь треть граждан полностью довольны жизнью, свидетельствует Eurostat. Внизу рейтинга также болгары, хорваты и литовцы. Почему именно латышам повезло меньше всех, разбиралось РИА Новости.

Денег нет, но вы держитесь

Из чего слагается массовый дискомфорт населения Латвии? Если кратко, то это недоверие к властям, неуверенность в перспективах и подсознательная готовность покинуть страну — как уже сделали многие. Бывший евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов в ближайшее время ожидает экономический "идеальный шторм" в странах Балтии. Под этим понимается совпадение нескольких негативных тенденций. "Через два года резко сокращается финансирование латвийского бюджета из средств ЕС. Кроме того, уходит российский транзит грузов", — отмечает политик.

Опасения вполне обоснованные. Например, издание Financial Times сообщает, что деньги из европейских структурных фондов перенаправят из Восточной Европы в Грецию, Италию и Испанию. Сегодня еврофонды дают странам Балтии три процента прироста ВВП — без этого источника доходов Литва, Латвия и Эстония могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами. В попытке хоть как-то компенсировать предстоящие потери власти Латвии увеличивают налоги и акцизные сборы. По последним данным, не менее 19 процентов дееспособного населения страны — налоговые должники.

При этом государства Прибалтики меньше всех в Евросоюзе тратят на социальную защиту. В Латвии эта статья расходов — лишь 14,5 процента ВВП, в Литве — 14,7, в Эстонии — 15,1. Для сравнения, во Франции — более трети ВВП.

Неудивительно, что Латвию сотрясают акции протеста. Наиболее активны врачи и педагоги. Но чиновники разводят руками: денег нет. Слова одного из бывших премьер-министров Эйнара Репше "Как же можно было не обещать?" стали уже грустной поговоркой.

Но государство неуклонно повышает военные расходы, которые уже достигли двух процентов ВВП и, видимо, опять вырастут. Латвия интенсивно закупает оружие и военную технику. В ответ на критику правительство приводит железобетонный аргумент: во-первых, надо выполнять обязательства перед блоком НАТО, а во-вторых — под боком "агрессивная Россия".

Крупный митинг латвийских медиков состоялся в Риге 7 ноября. Протестующие вынесли к зданию Сейма гроб с надписью: "Политика" и плакаты "Жизнь или смерть: что вы выберете", "Здоровье на первом месте, вам так не кажется?", "Без обещанных денег медсестры покинут отрасль". Объявили минуту молчания в знак скорби по государственной системе здравоохранения. Возложили на гроб траурный венок.

К врачам вышел оппозиционный депутат Алдис Гобземс. Он рассказал, что на самом деле деньги в бюджете есть: средства нашлись и на повышение зарплат чиновникам и депутатам. Так что, по его мнению, увеличить доходы медикам мешает только нежелание политиков решать этот вопрос.

© AFP 2019 / Gints Ivuskans Медицинские работники на митинге в Риге, 7 ноября 2019 © AFP 2019 / Gints Ivuskans Медицинские работники на митинге в Риге, 7 ноября 2019

Многие, впрочем, попросту махнули рукой на Латвию и уезжают туда, где больше платят. В латвийском Госконтроле откровенно признают, что не ведают о дальнейшей судьбе половины молодых специалистов, окончивших местные медицинские вузы. Зато об этом могли бы немало горького рассказать представители медицинских профсоюзов страны, не первый год жалующиеся, что Латвия фактически за свой счет готовит профессиональные кадры для больниц других стран. А для себя специалистов не хватает: в медицинских учреждениях образовались гигантские очереди, приема приходится ожидать порою по полгода, а то и более.

Неврозы и депрессии

Среди населения крайне распространены депрессии и неврозы — а это оборачивается насилием. Как поясняет начальник полиции Латвии Инт Кюзис, чаще всего непреднамеренные убийства происходят в результате бытовых конфликтов и ссор между знакомыми. Согласно данным полиции, 60 процентов потерпевших в течение года пострадали от преступников повторно.

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Сотрудник полиции Латвии © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Сотрудник полиции Латвии

Если к 1990-м в Латвии было около 2,7 миллиона человек, то сейчас, по официальной статистике, — 1,9 миллиона, а на самом деле, как считают многие, — на 200-300 тысяч меньше. Катастрофический характер отток населения приобрел с 2004-го — когда Латвия вступила в ЕС. В Европу устремились не только честные работяги, но и криминал. "Мы начали экспортировать преступность. Представьте себе, в месяц мы получаем только из Великобритании около двенадцати человек, которых там судят", — добавляет глава латвийской полиции.

То, что трудоспособные люди активно мигрируют за границу, остаются там насовсем или посещают родину лишь наездами, привело к перекосам в структуре населения. Типичная ситуация: родители вкалывают где-нибудь в Ирландии, а отпрыски обитают дома, на родине, под присмотром бабушек и дедушек. Психологи бьют тревогу: дети без родителей испытывают негативные эмоции, бывают агрессивными, раздражительными, учиться не желают. А порой втягиваются в нехорошие компании.

Недавно большой резонанс в латвийских соцсетях вызвал пост жительницы Даугавпилса, написавшей об игре "Беги или умри". Подростки, пряча лица, поджидают на обочине автомобиль, а затем стремглав бросаются почти под колеса, стараясь перебежать дорогу как можно ближе к бамперу. В полиции подтвердили, что подобные "игры" действительно есть, и призвали родителей "объяснить детям, к чему может привести нарушение правил дорожного движения".

Пресса Латвии много писала о массовых детских драках в Лиепае. При этом, как сообщали некоторые издания, конфликты возникали на этнической почве — латыши против русских.

Алкоголизм и межнациональная рознь

Многие проблемы Латвия разделяет с соседней Литвой — эти два государства находятся в похожих условиях. Правда, Литва, уступив Латвии лидерство в европейском рейтинге по несчастью, в этом году взяла другой, не менее сомнительный приз. Литовская Республика, если верить подготовленному Организацией экономического развития и сотрудничества докладу Health at a Glance, — самая "пьющая" в Европе: граждане Литвы в среднем употребляют 12,3 литра алкоголя в год. В "топе" также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7 литра), Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра). Латвия — на седьмом месте (11,2 литра). Здесь пьют не только водку, вино и пиво, но и вообще все, что может хоть как-то сойти за выпивку. Дошло до того, что латвийский Минздрав инициировал дискуссию о возможном повышении цен на одеколон и косметические средства — именно с целью борьбы с алкоголизмом.

Как признали в министерстве, отравления бытовыми химическими средствами фиксируются регулярно. В прошлом году издание Latvijas avīze ("Латвийская газета") сообщало, что в одном только маленьком городке Балви (чуть более семи тысяч жителей) за месяц купили 2500 бутылочек косметического спирта BF Green польского производства. Стоит 250-миллилитровый сосуд с жидкостью, в которой 60 процентов чистого алкоголя, меньше одного евро. Опрошенные газетой местные жители подтвердили, что используют косметический спирт вовсе не по прямому назначению.

Страна расколота на две общины — латышскую и русскоязычную. Государство усердно переводит образовательный процесс в школах нацменьшинств на латышский язык — как и в русских детских садах. Между тем педагогов, свободно изъясняющихся на государственном языке, в Латвии мало. Это порождает неприятные эксцессы, когда русские преподаватели вынуждены объяснять русским детям суть предмета на латышском. О качестве подобного образования не стоит и говорить.