Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим сервисом, рассказали, что чаще всего во время поездок едят в ресторанах с местной кухней или в отелях, сообщает momondo.ru.

Специалисты компании изучили, как питаются туристы во время отпуска. На вопросы ответили более 23 тысяч пользователей из 22 стран, в том числе и России.

Выяснилось, что на поиски интересных мест с национальными блюдами отправляются 44% опрошенных россиян, а 41% — выбирают рестораны при отелях.

Примерно 40% голосов было отдано за ответ "готовлю еду самостоятельно".

Около 35% респондентов хотят посещать рестораны с привычной пищей, а 26% — готовы дегустировать уличную еду. Наименьшее число туристов (15%) заказывают блюда в номер.

Особой любовью у опрошенных россиян пользуется итальянская кухня: она заняла первое место в рейтинге, набрав 25% голосов.

Почти в два раза скромнее результат у азиатской: 7% респондентов отметили японские блюда, 6% — китайские. Также 6% голосов набрала еда из французских кафе и ресторанов, а греческий салат и свежую рыбу выбрали 5% пользователей сервиса.