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РИА Новости

Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы

00:20 15.11.2019
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© Depositphotos / DeklofenakДевушка держит крендели
Девушка держит крендели
© Depositphotos / Deklofenak
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим сервисом, рассказали, что чаще всего во время поездок едят в ресторанах с местной кухней или в отелях, сообщает momondo.ru.
Специалисты компании изучили, как питаются туристы во время отпуска. На вопросы ответили более 23 тысяч пользователей из 22 стран, в том числе и России.
Выяснилось, что на поиски интересных мест с национальными блюдами отправляются 44% опрошенных россиян, а 41% — выбирают рестораны при отелях.
Примерно 40% голосов было отдано за ответ "готовлю еду самостоятельно".
Около 35% респондентов хотят посещать рестораны с привычной пищей, а 26% — готовы дегустировать уличную еду. Наименьшее число туристов (15%) заказывают блюда в номер.
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Особой любовью у опрошенных россиян пользуется итальянская кухня: она заняла первое место в рейтинге, набрав 25% голосов.
Почти в два раза скромнее результат у азиатской: 7% респондентов отметили японские блюда, 6% — китайские. Также 6% голосов набрала еда из французских кафе и ресторанов, а греческий салат и свежую рыбу выбрали 5% пользователей сервиса.
Однако большинство участников опроса (31%) не смогли назвать одно гастрономическое направление, указав, что свои преимущества есть у каждой кухни.
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