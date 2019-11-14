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РИА Новости

Власти Ленобласти проиндексируют на 20% выплаты на ремонт жилья ветеранов

10:37 14.11.2019 (обновлено: 10:39 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области с 1 января 2020 года увеличат на 20%, до 344 тысяч рублей, выплаты на ремонт жилых домов ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, теперь размер выплат на одного человека возрастет с 287 до 344 тысяч рублей, а размер выплат на семью, состоящую из двух и более человек, – с 335 до 437 тысяч рублей.
"Воспользоваться правом на ремонт могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, супруги погибших или умерших ветеранов, не вступившие в повторный брак, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам в рамках выплат хозяева домовладений могут отремонтировать кровлю, пол, печное оборудование, выполнить замену оконных и дверных блоков, крыльца, подвальных помещений, а также укрепить фундамент дома.
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"В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты на проведение ремонтных работ на общую сумму 26 миллионов рублей. Уже отремонтировано 60 домовладений", - подытожили в пресс-службе.
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Ленинградская областьОбщество
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