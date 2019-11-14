В Новой Москве загорелось общежитие

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Общежитие горит в дачном поселке в Новой Москве, эвакуированы около 100 человек, сообщи РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров", - сказал собеседник.
По его словам, здание уже покинули около 100 человек.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, очаг пожара находится на втором этаже, принимаются меры для ликвидации. Данные о пострадавших уточняются.
26 октября, 06:15Под Новым Уренгоем локализовали пожар в общежитии