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РИА Новости

В Новой Москве загорелось общежитие

23:59 14.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Общежитие горит в дачном поселке в Новой Москве, эвакуированы около 100 человек, сообщи РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров", - сказал собеседник.
По его словам, здание уже покинули около 100 человек.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, очаг пожара находится на втором этаже, принимаются меры для ликвидации. Данные о пострадавших уточняются.
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