Свыше 60 офицеров обвинили в чрезмерном применении силы на митингах в Ираке

КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Шестьдесят шесть иракских офицеров предстали перед судом в Ираке за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста, об этом заявил официальный представитель правительства Саад аль-Хадиси.
Демонстранты в Ираке в ходе начавшихся в октябре протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей и улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.
"Одна тысяча шестьсот демонстрантов, арестованных за участие в акциях протеста, были выпущены на свободу, 66 офицеров органов безопасности предстали перед судом (за чрезмерное применение силы при разгоне митингов)", - сказал представитель правительства в четверг в эфире телеканала "Аль-Арабия".
В конце октября на фоне массовых протестов, охвативших Багдад и ряд южных провинций Ирака, премьер пообещал перестановки в правительстве и внесение изменений в закон о выборах. Он также объявил об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым можно будет уменьшить число парламентариев. В свою очередь президент Ирака Бархам Салех заявил, что согласен на проведение досрочного голосования по новому закону о выборах.