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РИА Новости

Путин рассказал, от чего зависит полноформатность диалога с США

23:46 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИЯ, 14 ноя - РИА Новости. Хорошие переговоры между Россией и США возможны, если партнеры будут готовы откровенно обсуждать с Москвой ключевые вопросы двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что если Трамп все же примет решение посетить Россию 9 мая, то они обязательно встретятся и поговорят.
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"Полноформатность не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. Мы к этому готовы. Если США также будут к этому готовы, тогда в этом смысле и хорошие переговоры возможны", - сказал он.
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Саммит БРИКС в БразилииВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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