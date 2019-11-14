Путин рассказал, от чего зависит полноформатность диалога с США

"Полноформатность не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. Мы к этому готовы. Если США также будут к этому готовы, тогда в этом смысле и хорошие переговоры возможны", - сказал он.