Путин рассказал, от чего зависит полноформатность диалога с США

БРАЗИЛИЯ, 14 ноя - РИА Новости. Хорошие переговоры между Россией и США возможны, если партнеры будут готовы откровенно обсуждать с Москвой ключевые вопросы двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что если Трамп все же примет решение посетить Россию 9 мая, то они обязательно встретятся и поговорят.
"Полноформатность не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. Мы к этому готовы. Если США также будут к этому готовы, тогда в этом смысле и хорошие переговоры возможны", - сказал он.