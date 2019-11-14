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РИА Новости

Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов и инфарктов

23:32 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Смертность от инсультов снизилась в России в два раза за последние 10 лет, а от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила в четверг в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
По ее словам, российское здравоохранение - лидер в мире по выявлению заболевания тубекулеза и по скорости выявления неинфекционных заболеваний.
"За 10 лет мы более чем в два раза снизили смертность от инсультов, от комбинированной травмы, ДТП – в два раза, на 20% от острых инфарктов миокарда, также снизилась младенческая смертность", - сказала Скворцова.
По ее словам, если говорить об инновационной медицине, есть две парадигмы, которые позволяют добиваться результата – профилактика, сопровождение здоровых с момента рождения и выявление признаков самого раннего заболевания, и второе - это персонификация с помощью современных научных подходов и инжиниринга.
Врач
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инсультинфарктысмертностьВероника СкворцоваРоссияОбщество
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