О Трампе, Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Бразилиа. Глава государства ответил на вопросы журналистов о работе объединения, а также о внешней политике. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

О роли БРИКС в мировой политике

Российский лидер отметил, что о БРИКС вспоминают не только, когда проходят саммиты. По его словам, за минувший год прошло большое количество мероприятий под эгидой объединения, а также страны согласовали позиции по ключевым направлениям развития.

Путин назвал БРИКС "определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку страны выступают за открытые рынки, против любого вида протекционизма".

"В этом году БРИКС обошел страны "семерки" по объему ВВП по покупательной способности на 12%. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами "семерки", кто этого может не замечать", - сказал он, добавив, что это существенный факт в мировых делах и он будет возрастать.

О поставках С-400 Индии

Президент заявил, что переговоры о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идет по плану, премьер-министр Индии Нарендра Моди не просил их ускорять.

Путин отметил, что Индия - суверенное государство, которое дорожит суверенитетом, и несмотря на давление извне придерживается всех взятых на обязательств - так же, как и Россия.

"Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях", - добавил российский лидер.

О беспорядках в Латинской Америке

Комментируя беспорядки в Латинской Америке, Путин заявил, что в их основе всегда лежат социально-экономические причины, хотя есть и элементы вмешательства извне.

При этом он отметил, что в регионе все очень быстро меняется, поэтому остается надежда, что здравый смысл возобладает над личными либо групповыми политическими амбициями.

Глава государства также высказался о ситуации в Боливии.

"Возникла ситуация, когда власти нет совсем… Безвластие. Вообще напоминает Ливию. Хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный сигнал", - сказал он.

Вместе с тем президент рассчитывает, что кто бы к власти ни пришел в Боливии, интерес к развитию отношений с Россией сохранится. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с властями, которые получат легитимный мандат.

Об отношениях с Трампом

По словам Путина, встреча с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.

Вместе с тем он заявил, что приезд американского лидера в Москву на юбилей победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.

Президент также признал вклад Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии. При этом он отметил, что до того, как Россия пришла в Сирию международная коалиция годами "топталась на месте".

Об интересах России в Сирии

Путин заявил, что Россия в целом решила практически все задачи в Сирии.

По его словам, интересы заключались в том, чтобы не допустить проникновения в Россию большого количества обученных и подготовленных боевиков из арабской республики. При этом президент подчеркнул, что это грозило не только для России, но и европейским стран и США.

"Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", - отметил он.

Путин напомнил, что после того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90% территорий этой страны освободили от боевиков. Он добавил, что эти территории поставлены под контроль легитимного правительства Сирии.

Об отношениях с Зеленским

Глава государства рассказал, что у него "полный контакт" с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом президент добавил, что в ходе переговоров по ситуации на Донбассе нужно подойти к каким-то решениям.

Во время пресс-конференции у Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Что касается инициативы… Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями… а договариваться с соседями, - сказал он.

Путин добавил, что о встрече с Зеленским до "нормандского" формата речи не идет.

По его словам, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.

О переговорах с Украиной по газу

Президент заявил, что Россия готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в эту страну по ценам ниже "реверсных". Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов. При этом Путин заявил, что реверс из Европы на Украину невозможен.