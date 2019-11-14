Путин рассчитывает на полное восстановление сотрудничества с Бразилией

БРАЗИЛИА, 14 ноя – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару , что рассчитывает на полное восстановление всех институтов сотрудничества двух стран.

"Рассчитываем, что после того, как сформированы все органы власти, все функционирует нормально, все наши институты сотрудничества будут восстановлены", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в России ожидают в ближайшее время визита первого министра Бразилии по гражданским делам, а также проведение заседание межправкомиссии России и Бразилии в 2020 году.

Путин поблагодарил Болсонару за гостеприимство и организацию работы на саммите БРИКС , который завершился в четверг в столице Бразилии. "Мы рассматриваем Бразилию в качестве важного стратегического партнера", - заверил глава РФ.

Он напомнил, что в 2018 году две страны отметили 190-летие установления дипломатических отношений. По словам Путина, на долю Бразилии приходится более 30% объема российской торговли с Латинской Америкой. В 2018 году товарооборот двух стран составил 5 млрд долларов. Путин добавил, что Россия покрывает все потребности Бразилии в титане, а также 17% потребности в калийных удобрениях.

Накопленные российские капиталовложения в экономику Бразилии составляют около 1,5 млрд долларов. "Российский фонд прямых инвестиций ведет с бразильскими партнерами работу по формированию в российско-бразильской инвестиционной платформы, имеются хорошие перспективы в развитии космической навигации", - подчеркнул российский лидер.