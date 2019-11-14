Путин встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с иереем Франциском де Ассиз да Крус Фетойсой - настоятелем храма в честь иконы Божией Матери "Одигитрия" в Бразилиа.
Глава государства находится в Бразилиа, где принимал участие в саммите БРИКС.
На встрече Путин поинтересовался у священнослужителя, как он из католичества перешел к православию. Иерей рассказал, что причина - его супруга, которую он встретил, и вместе они пришли к православию.
"Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что православие - это как раз то, что ведет меня. И в течение 15 лет я служил в греческой церкви и последние шесть лет я являюсь священником Русской православной церкви московского патриархата", - признался он президенту России.