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Религия и мировоззрение
2019-11-14T23:23Z
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РИА Новости

Путин встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа

23:23 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с иереем Франциском де Ассиз да Крус Фетойсой - настоятелем храма в честь иконы Божией Матери "Одигитрия" в Бразилиа.
Глава государства находится в Бразилиа, где принимал участие в саммите БРИКС.
На встрече Путин поинтересовался у священнослужителя, как он из католичества перешел к православию. Иерей рассказал, что причина - его супруга, которую он встретил, и вместе они пришли к православию.
"Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что православие - это как раз то, что ведет меня. И в течение 15 лет я служил в греческой церкви и последние шесть лет я являюсь священником Русской православной церкви московского патриархата", - признался он президенту России.
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Религия и мировоззрениеСаммит БРИКС в БразилииНовости - Религия и мировоззрениеБРИКСВладимир ПутинРоссиярелигияВ мире
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