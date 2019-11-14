Путин встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа

"Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что православие - это как раз то, что ведет меня. И в течение 15 лет я служил в греческой церкви и последние шесть лет я являюсь священником Русской православной церкви московского патриархата", - признался он президенту России.