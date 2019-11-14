В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Калифорнии , заявил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.

Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Предполагается, что огонь открыл 16-летний школьник, он находится в больнице. Госпитализированы также три раненых школьника.

"Нам только что стало известно, что 14-летний пострадавший скончался в госпитале... Так что число жертв теперь составляет два человека", - сказал он на пресс-конференции.