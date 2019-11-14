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РИА Новости

В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека

23:23 14.11.2019
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Калифорнии, заявил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.
Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Предполагается, что огонь открыл 16-летний школьник, он находится в больнице. Госпитализированы также три раненых школьника.
"Нам только что стало известно, что 14-летний пострадавший скончался в госпитале... Так что число жертв теперь составляет два человека", - сказал он на пресс-конференции.
Представитель полиции округа Лос-Анжелес сообщил, что от полученных ранений в больнице скончалась 16-летняя девушка. Еще две девушки 14 и 15 лет, а также двое юношей в возрасте 14 лет находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.
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