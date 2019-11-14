Путин пояснил, почему Россия выступает за сохранение "нормандского формата"

"В принципе, "нормандский формат", встречи в "нормандском формате" возможны. Но вообще, кроме "нормандского формата", другого механизма (нормализации ситуации на Украине - ред.) нет, поэтому мы … имею в виду Россию … за его сохранение. Повторяю еще раз, ничего другого нет и не предвидится", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.