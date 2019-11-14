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РИА Новости

Путин пояснил, почему Россия выступает за сохранение "нормандского формата"

23:19 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выступает за сохранение "нормандского формата" по Украине, потому что других вариантов нет, также он поприветствовал разведение сил в Донбассе.
"В принципе, "нормандский формат", встречи в "нормандском формате" возможны. Но вообще, кроме "нормандского формата", другого механизма (нормализации ситуации на Украине - ред.) нет, поэтому мы … имею в виду Россию … за его сохранение. Повторяю еще раз, ничего другого нет и не предвидится", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Вчера, 22:59
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Также Путин добавил, что Россия приветствует разведение сил в Донбассе. "Приветствуем как действия украинских властей, так и непризнанных республик", - заключил он.
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Саммит БРИКС в БразилииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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