Путин высказался о формуле Штайнмайера

Путин указал, что формула Штайнмайера не несет никакого содержания и является просто инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов. "Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед", - сказал Путин.