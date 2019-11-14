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РИА Новости

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

22:59 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
"Мы видим заявления официальных лиц (Украины - ред.), что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин спросил, нужно ли это, если войска уже ушли. "Мне кажется, что нет", - заключил он.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
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Саммит БРИКС в БразилииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныБРИКСВладимир ПутинВ мире
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