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РИА Новости

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

22:58 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
Глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил журналистам, что необходимость дальнейшего сотрудничества со странами ОПЕК в рамках сокращения нефти есть.
"У нас с ОПЕК налажен очень конструктивный диалог. Мы понимаем, с чем связана такая жесткая позиция наших друзей к Саудовской Аравии с IPO Aramco. Это все понимают, это не секрет Полишинеля. Должны относиться к этому с уважением", - сказал Путин.
По его словам, перспектива сотрудничества с ОПЕК будет заключаться не только в том, чтобы сдерживать добычу, либо сокращать ее.
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"Та система отношений, которая сложилась между Россией и ОПЕК, а также другими странами, не входящими в ОПЕК, - это действенный инструмент сохранения нужного всем: и потребителям энергоресурсов, и производителям баланса на мировом энергетическом рынке", - добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что добиться этого баланса возможно общими усилиями не в ущерб кому бы то ни было.
"Стабильность на мировых энергорынках является благом как для потребителя, так и для производителя, а значит, и для мировой экономики в целом, потому что создает условия стабильности поставок на мировой рынок энергоресурсов по приемлемым для всех ценам", - отметил Путин.
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