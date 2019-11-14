Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", - заявил Путин журналистам, говоря о теме переговоров с Украиной по газу.

"Заходит (газ), потом лупинг такой сделали, обходную трубу - и назад его качают... Это же советская труба - она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло. Да это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию", - добавил Путин.