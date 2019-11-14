Путин рассказал о цели закона об оскорблении государства

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Смысл нового закона о борьбе с информацией, выражающей явное неуважение к государству, заключается не в прекращении критики, она должна сохраниться и быть действенным инструментом по улучшению работы властей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Фактически каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов. Вот в этом, собственно говоря, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он также отметил, что практика применения закона "не носит какого-то запредельного характера".
"В других странах наказание за поругание национальных символов гораздо более серьезное, чем в России, санкции гораздо более суровые, чем в России", - добавил президент.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.