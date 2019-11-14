Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T22:45Z
https://ria.ru/20191114/1560956485.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156095/62/1560956239_0:0:2939:1653_1036x0_80_0_0_2ee4f4f81be169826cbbe2989348af77.jpg
РИА Новости

Путин не планирует встреч с Зеленским до саммита в "нормандском" формате

22:45 14.11.2019
363
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что речи о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не идет.
У Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Что касается инициативы… Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями… а договариваться с соседями. Сейчас о встрече (с президентом Украины Зеленским - ред.) до "нормандского" формата речи не идет, поскольку мы договорились, что будем встречаться в "нормандском", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин добавил, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". "Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, не президент Зеленский, мы же должны выйти с каким-то результатом", - заключил российский лидер.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Вчера, 22:36Война в Сирии
Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом в Сирии
2120011
Обсудить 3
Саммит БРИКС в БразилииБРИКСНурсултан НазарбаевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о "полном контакте" с Зеленским
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин пояснил, почему Россия выступает за сохранение "нормандского формата"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин заявил, что в Боливии царит безвластие
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о цели закона об оскорблении государства
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал причины беспорядков в Латинской Америке
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Путин заявил, что находится в тесном контакте с Эрдоганом по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
00:22Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе
00:20Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
Лента новостейМолния