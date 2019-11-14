Путин не планирует встреч с Зеленским до саммита в "нормандском" формате

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что речи о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не идет.
У Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Что касается инициативы… Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями… а договариваться с соседями. Сейчас о встрече (с президентом Украины Зеленским - ред.) до "нормандского" формата речи не идет, поскольку мы договорились, что будем встречаться в "нормандском", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин добавил, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". "Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, не президент Зеленский, мы же должны выйти с каким-то результатом", - заключил российский лидер.