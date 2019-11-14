Путин не планирует встреч с Зеленским до саммита в "нормандском" формате

Путин добавил, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". "Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, не президент Зеленский, мы же должны выйти с каким-то результатом", - заключил российский лидер.