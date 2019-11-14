В Италии открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина

САН-ДОНАТО-МИЛАНЕЗЕ, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в четверг вечером в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии, передает корреспондент РИА Новости.

В художественной галерее Cascina Roma выставлены более 70 фотографий молодых фотожурналистов мира, победивших в этом году в престижном международном конкурсе, который организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Среди авторов экспозиции – репортеры из Италии, Франции, России, Египта, Испании, Индии и ряда других стран. Выставка, которая продлится до 23 февраля 2020 года, проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов. Ранее с их творчеством уже познакомилась публика Москвы, Будапешта, Кейптауна и Нью-Йорка.

Открывая выставку, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник напомнила, что в этом году конкурс прошел в четырех традиционных номинациях "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", к которым добавилась одна новая – "Вдохновение". Работы на конкурс, по-прежнему, подвались в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".

"Для нас очень важно, чтобы работы победителей конкурса Стенина увидели зрители самых разных стран. Это важно для нашего проекта, который является единственным профессиональным фотоконкурсом в России. Но ещё важнее это для лауреатов, молодых фотографов, которые находятся в самом начале своего профессионального пути", - отметила Олейник.

Благодарность организаторам конкурса имени Стенина, привезшим в Сан-Донато-Миланезе столь интересную экспозицию, выразил мэр города Андреа Кекки, который отметил большую выразительную силу работ лауреатов. "Зачастую один яркий снимок может рассказать зрителю значительно больше, чем несколько пространных статей. Я уверен, что наши граждане, прежде всего, молодые люди, заинтересуются этими фотографиями и откроют для себя много нового", - подчеркнул он.

В объективе - отверженные

Важное место в экспозиции занимает серия фотографий под названием "Отверженные и земля", созданная итальянским фоторепортером Габриэле Чеккони, который в этом году стал лауреатом Гран-при конкурса имени Стенина. Главные герои этого драматичного фоторепортажа – проживавшие в Мьянме мусульмане-рохинджа, которые были вынуждены бежать от преследований в Бангладеш. В результате миграции сотен тысяч людей приграничные районы этой страны фактически оказались на грани экологической катастрофы. С помощью цвета, светотени, ракурса Чеккони блестяще передает трагическую неотвратимость происходящих на его глазах событий.

"Эти снимки сделаны мной в 2018 году в округе Кокс-Базар на юге Бангладеш, куда тогда прибыли около миллиона беженцев из Мьянмы. Им нужно было как-то устраиваться на новом месте, организовывать свой быт. Им нужно было выживать. Так в этом районе началась массовая вырубка лесов, поскольку рохинджа использовали древесину для строительства и обогрева своих жилищ, а также приготовления пищи", - рассказал в беседе с РИА Новости Чеккони.

"Я сосредоточил свое внимание на том, к каким результатам привело взаимодействие этих беженцев с их новой средой обитания. Дело в том, что трагедия массового исхода рохинджа породила в Бангладеш такие дисбалансы, которые обернулись острым экологическим кризисом и в итоге оказали негативное влияние на жизнь и здоровье самих беженцев. Достаточно сказать, что основной причиной смертности среди рохинджа сейчас являются острые инфекции дыхательных путей, связанные с тем, что дети, женщины и старики постоянно вдыхают древесный дым", - отметил фотожурналист.

По словам Чеккони, другой стороной медали является процесс обезлесения, который вызывает эрозию почв, наносит огромный ущерб местной фауне и, в частности, ведет к исчезновению слонов, обитавших в лесах на юге Бангладеш. Общую ситуацию еще более осложняют непростые отношения беженцев-рохинджа с коренным населением этих районов.

"Подобное развитие событий не трудно было предсказать и даже предотвратить. А это значит, что при должном внимании, можно разработать такие меры, которые бы позволили если не полностью решить, то хотя бы снизить остроту подобных проблем. Но для этого нужны активная помощь международного сообщества, а также политическая воля", - подчеркнул он.

Страданиям, выпавшим на долю народа рохинджа, посвятил свою работу и другой лауреат конкурса имени Стенина 2019 года, фотограф из Бангладеш Мушфикул Алам. Это лаконичная по форме и оттого еще более трагичная "История мучений" женщин-рохинджа, ставших жертвами насилия.

Среди других ярких образов выставки в Cascina Roma - пронзительный кадр фотографа из Франции, сирийца по происхождению, Самира Аль Думи из серии "От одного конфликта к другому". В объектив его камеры попал молодой мужчина, прижимающий к себе раненую девочку после авианалета на Дамаск в феврале 2017 года. Международное жюри отметило также интересную работу журналистки из США Китры Кахана, которая называется "Караван мигрантов". Это своеобразная фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане.

Этическая фотография

Символично, что выставка работ победителей конкурса имени Стенина открылась в галерее Cascina Roma, на базе которой в Сан-Донато-Миланезе с 2018 года проходит Фестиваль этической фотографии.

"Для нас это исключительно важный шаг, потому что показ произведений победителей столь серьезного фотосмотра проходит у нас впервые. Должен отметить, что конкурс имени Стенина, несмотря на свою относительную молодость, уже завоевал достойное место на международной арене и стал признанной площадкой мировой фотожурналистики. А тот факт, что он был учрежден в России, в стране великой культуры, придает ему дополнительный вес", - заявил РИА Новости Альберто Прина, который является куратором Фестиваля этической фотографии.

"Организуя наш фестиваль, мы искали таких фотографов, которые занимались бы не просто информационной деятельностью, не только фотожурналистикой, но несли бы определенные моральные ценности и идеалы. Так родилась идея этической фотографии, которая имеет немало точек соприкосновения с конкуром имени Стенина. Ведь российских коллег тоже интересует не обычная фотохроника, а углубленное проникновение посредством фотографии в подлинную жизнь наших современников, в их сложные взаимоотношения", - указал Прина.

Он подчеркнул, что такой подход находит свое отражение даже в спортивной фотожурналистике, поскольку участников конкурса интересуют не столько достижения и рекорды, сколько спорт как социальный феномен. В качестве примера итальянский мастер привел фотосерию россиянина Алексея Филиппова "Одинокий олимпиец", которую также можно увидеть на выставке. Она посвящена мучительному преодолению себя биатлонистами во время соревнований.

Точка отсчета

Прина также поделился с РИА Новости личным опытом работы в международном жюри конкурса, членом которого он стал в 2019 году.

"Мне довелось оценить, с какой серьезностью ведет свою работу жюри. Сразу скажу, что я не принимал участия в финальном голосовании по кандидатуре Чеккони, номинированной на Гран-при. Дело в том, что в 2018 году Габриэле получил у нас на Фестивале этической фотографии одну из главных премий, и я считал некорректным вновь отдать за него свой голос. Но присуждение ему высшей награды стенинского конкурса еще раз продемонстрировало беспристрастность его жюри", - сказал он.

"Безусловно, победа в таком серьезном соревновании очень много значит для фотографа, который находится в самом начале своей профессиональной карьеры. За короткое время этот конкурс действительно стал точкой отсчета для многих наших коллег в самых разных странах. Сегодня это уже реальность, с которой нельзя не считаться. Более того, само появление на свет конкурса имени Стенина, связанное с трагической гибелью этого российского журналиста, является весьма важным обстоятельством для всех людей, принимающих участие в данном проекте. Тот факт, что Андрей погиб, выполняя свой профессиональный долг, исключительно важен и, к сожалению, по-прежнему актуален для фотожурналистики", - подчеркнул собеседник агентства.

Мнение Прины полностью разделяет и лауреат Гран-при 2019 года. "Конкурс имени Стенина отличает безупречная организация и высокий профессиональный и творческий уровень. Безусловно, требуется как можно шире распространять информацию о нем по всему миру", - заявил Чеккони.

"На мой взгляд, особенно примечателен тот факт, что столь авторитетный смотр проводится в память об Андрее. В частности, это позволяет опровергнуть некоторые стереотипы, сложившиеся в отношении России. А для молодых фоторепортеров очень важно, что конкурс носит имя журналиста, который верил в свое призвание, любил свою работу и погиб, выполняя ее. Поэтому для меня и моих коллег – большая честь принимать участие в конкурсе имени Стенина", - сказал он.

Новые горизонты

Чеккони вспомнил, как в августе 2014 года, когда Стенин погиб на востоке Украины, многие итальянские журналисты и фоторепортеры выражали солидарность и соболезнования в связи со смертью российского коллеги. Он рассказал, что тогда еще не видел работ Андрея и вообще не имел никакого отношения к фотожурналистике.

"Однако я всегда с большим уважением относился к журналистам, которые, как Стенин, работали в "горячих точках". Они выполняют очень важную работу, поскольку дают возможность узнать и увидеть те вещи, те события, которые порой остаются неизвестными широкой публике. Коллеги, которые едут в сложные и опасные регионы, ставя на карту собственную жизнь, безусловно, делают это из самых серьезных побуждений", - отметил он.

По словам фоторепортера, работая в Бангладеш, он на собственном опыте убедился, насколько непредсказуемыми и рискованными бывают порой ситуации. Ведь он столкнулся там с проблемами, о существовании которых ранее даже не подозревал, в частности с проникшими в страну террористами из группировки "Исламское государство"* и с масштабным наркотрафиком.

Чеккони отметил, что благодаря победе на конкурсе имени Стенина, в его жизни открылись новые горизонты. Так, ему пришло приглашение принять участие в XIV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", который пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге.

"Фотографией я занялся всего три-четыре года назад. Тогда я был обычным адвокатом и даже не помышлял об этой работе. Но так бывает в жизни: мы с другом отправились в путешествие, и неожиданно я понял, что мне надо снимать, надо заниматься фотографией. На самом деле я считаю себя счастливым человеком, потому что далеко не всем удается найти свое призвание", - заметил фотограф.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за переделами общественного интереса.