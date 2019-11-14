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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T22:37Z
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РИА Новости

Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии

22:37 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается интересов России, то они заключались в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков, с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя полностью утверждать, что мы решили все 100% задач, но в целом да. Мы ту задачу, которую перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
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"Для всех стран существует угроза инфильтрации - выхода боевиков с территории Сирии - в другие страны. Это в полной мере относится и к европейским странам... Такая опасность характерна и для США. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", - добавил президент России.
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