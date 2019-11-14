Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

По словам 52-летней артистки, первый раз возлюбленный сделал ей предложение почти пять лет назад — всего через несколько месяцев после знакомства. Однако Поплавская ответила отказом.

"Ну вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, как солдат, которого забрили в солдаты", — отметила она.

После этого Яковлев еще несколько раз предлагал актрисе выйти за него замуж, и спустя почти пять лет отношений она согласилась.

Пара собирается сыграть свадьбу весной.

"Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были", — рассказал радиоведущий.

Кроме того, будущие супруги строят дом в Подмосковье, ремонт в котором планируется закончить к торжеству.