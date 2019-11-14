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РИА Новости

Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

22:34 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Об этом она рассказала в эфире "Пятого канала".
По словам 52-летней артистки, первый раз возлюбленный сделал ей предложение почти пять лет назад — всего через несколько месяцев после знакомства. Однако Поплавская ответила отказом.
"Ну вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, как солдат, которого забрили в солдаты", — отметила она.
После этого Яковлев еще несколько раз предлагал актрисе выйти за него замуж, и спустя почти пять лет отношений она согласилась.
Пара собирается сыграть свадьбу весной.
"Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были", — рассказал радиоведущий.
Кроме того, будущие супруги строят дом в Подмосковье, ремонт в котором планируется закончить к торжеству.
"Мы хотим свадьбу совместить с новосельем", — отметила Поплавская.
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