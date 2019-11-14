Россия предложит обновить стратегию развития БРИКС, заявил Путин

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложит обновить стратегию развития БРИКС с учетом изменений, которые происходят в мире.

У Путина спросили, как он оценивает значимость того, что в следующем году в саммите БРИКС в России примут участие страны СНГ.

"Что касается ценности (такой встречи - ред.), то можно с полным основанием считать, что Россия является одной из стран-основательниц этой организации, ведь все началось еще у нас в Петербурге, мы предложили собраться втроем президентам России, Индии и Китая, так возник РИК, потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка и возник БРИКС, который окончательно был сформирован тоже в России", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин отметил, что Россия относится к этой организации самым серьезным образом. "Что касается приглашения других стран, то это обычная практика… Мы планируем пригласить и региональные наши экономические организации, прежде всего это ЕАЭС, ну и СНГ. Это будет абсолютно естественная встреча партнеров, если не в БРИКС, то в другой организации", - сказал Путин.