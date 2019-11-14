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РИА Новости

Россия предложит обновить стратегию развития БРИКС, заявил Путин

22:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложит обновить стратегию развития БРИКС с учетом изменений, которые происходят в мире.
У Путина спросили, как он оценивает значимость того, что в следующем году в саммите БРИКС в России примут участие страны СНГ.
"Что касается ценности (такой встречи - ред.), то можно с полным основанием считать, что Россия является одной из стран-основательниц этой организации, ведь все началось еще у нас в Петербурге, мы предложили собраться втроем президентам России, Индии и Китая, так возник РИК, потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка и возник БРИКС, который окончательно был сформирован тоже в России", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин отметил, что Россия относится к этой организации самым серьезным образом. "Что касается приглашения других стран, то это обычная практика… Мы планируем пригласить и региональные наши экономические организации, прежде всего это ЕАЭС, ну и СНГ. Это будет абсолютно естественная встреча партнеров, если не в БРИКС, то в другой организации", - сказал Путин.
"Мы были инициаторами принятия стратегии развития БРИКС до 2025 года. С учетом быстро меняющейся ситуации в мире, полагаем, что настало время эту стратегию обновить. Это тоже будет одно из наших предложений", - заключил Путин.
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